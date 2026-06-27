26 selecciones han avanzado a dieciseisavos de final y 10 han quedado eliminadas

Tras la penúltima jornada del Mundial 2026, 26 selecciones ya están en dieciseisavos y 10 han quedado eliminadas, tras una tercera fecha con resultados sorprendentes y cambios en los grupos.
Las tres selecciones anfitrionas (México, Estados Unidos y Canadá) avanzaron, junto con potencias como Alemania, Argentina, Francia, Noruega y Colombia. En algunos grupos aún se definen los últimos cupos.
Selecciones clasificadas para los dieciseisavos de final:
Grupo 1: México, Sudáfrica
Grupo 2: Suiza, Canadá y Bosnia y Herzegovina
Grupo 3: Brasil y Marruecos
Grupo 4: Estados Unidos, Australia y Paraguay
Grupo 5: Alemania, Costa de Marfil y Ecuador
Grupo 6: Países Bajos, Japón y Suecia
Grupo 7: Egipto
Grupo 8: España y Cabo Verde
Grupo 9: Francia y Noruega
Grupo 10: Argentina
Grupo 11: Colombia y Portugal
Grupo XII: Inglaterra y Ghana
Selecciones eliminadas:
Grupo 1: República Checa
Grupo 2: Catar
Grupo 3: Haití
Grupo 4: Turquía
Grupo 5: Curaçao
Grupo 6: Túnez
Grupo 8: Uruguay, Arabia Saudí
Grupo 9: Irak
Grupo 10: Jordania
Grupo 12: Panamá