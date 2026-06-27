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Abdelmawgood Samir

Traducido por

26 selecciones han avanzado a dieciseisavos de final y 10 han quedado eliminadas

World Cup
Mexico
Sudáfrica
Canadá
Bosnia and Herzegovina
Brazil
Marruecos
USA
Australia
Paraguay
Alemania
Egipto
Ivory Coast
Ecuador
Holanda
Japan
Suecia
España
Cabo Verde
Francia
Argentina
Catar
Túnez
Arabia Saudí
Jordania
Irak
México
Sudáfrica
Canadá
Bosnia y Herzegovina
Brasil
Marruecos
EE. UU.
Australia
Paraguay
Alemania
Egipto
Côte d’Ivoire
Ecuador
Países Bajos
Japón
Suecia
España
Cabo Verde
Francia
Argentina
Catar
Túnez
Arabia Saudí
Jordania
Irak

El domingo por la mañana se conocerán el resto de los clasificados.

Tras la penúltima jornada del Mundial 2026, 26 selecciones ya están en dieciseisavos y 10 han quedado eliminadas, tras una tercera fecha con resultados sorprendentes y cambios en los grupos.

Las tres selecciones anfitrionas (México, Estados Unidos y Canadá) avanzaron, junto con potencias como Alemania, Argentina, Francia, Noruega y Colombia. En algunos grupos aún se definen los últimos cupos.

Selecciones clasificadas para los dieciseisavos de final:

Grupo 1: México, Sudáfrica

Grupo 2: Suiza, Canadá y Bosnia y Herzegovina

Grupo 3: Brasil y Marruecos

Grupo 4: Estados Unidos, Australia y Paraguay

Grupo 5: Alemania, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo 6: Países Bajos, Japón y Suecia

Grupo 7: Egipto

Grupo 8: España y Cabo Verde

Grupo 9: Francia y Noruega

Grupo 10: Argentina

Grupo 11: Colombia y Portugal

Grupo XII: Inglaterra y Ghana

Selecciones eliminadas:

Grupo 1: República Checa

Grupo 2: Catar

Grupo 3: Haití

Grupo 4: Turquía

Grupo 5: Curaçao

Grupo 6: Túnez

Grupo 8: Uruguay, Arabia Saudí

Grupo 9: Irak

Grupo 10: Jordania

Grupo 12: Panamá

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