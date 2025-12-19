AFP
'¡Vomitan mentiras!' - El presidente del Barcelona, Joan Laporta, lanza un furioso ataque al Real Madrid con una afirmación 'ética y moral'
Laporta vuelve a arremeter contra el Real Madrid tras los últimos comentarios de Pérez
Las relaciones entre Barcelona y Real Madrid se han deteriorado drásticamente en las últimas semanas tras una serie de intercambios públicos entre sus respectivos presidentes. Laporta y Pérez, que una vez estuvieron alineados en temas institucionales clave, han intercambiado críticas repetidamente, con el caso Negreira actuando como un punto de conflicto central.
A principios de la semana, Laporta ya había criticado a Real Madrid, acusando al club de sufrir lo que él denominó "barcelonitis aguda". Esa declaración fue enmarcada como una respuesta al renovado enfoque de Los Blancos en los pagos del Barcelona al exfuncionario de arbitraje José María Enríquez Negreira, un asunto que ha continuado dominando los titulares.
Laporta luego redobló la apuesta durante el evento navideño del Barcelona, utilizando la plataforma para lanzar una reprimenda aún más fuerte. Sin nombrar directamente al Real Madrid, hizo claras referencias al club y a su producción mediática a través de RMTV, acusándolos de orquestar campañas continuas diseñadas para dañar la imagen y reputación del Barcelona.
Laporta afirma que el Real Madrid 'vomita mentiras' y 'intoxica' el fútbol.
Los comentarios de Laporta fueron contundentes al dirigirse a aquellos que él cree que están atacando al Barcelona. "Tengo que decir que esta dimensión a la que hemos llegado también genera envidia, y que estas se gestionan muy mal por aquellos que, utilizando malas artes, rompen todos los códigos de conducta, éticos y morales, y no solo los deportivos," dijo.
Continuó aludiendo directamente al Real Madrid y su canal de televisión. "Supongo que saben a quién me refiero: aquellos que son los artífices de campañas de difamación permanentes contra nuestro escudo y nuestras esencias. Y no vamos a permitir esto," afirmó Laporta.
Laporta fue aún más lejos, añadiendo: "Son los mismos que confunden poder con despotismo oscurantista; aquellos que practican el cinismo y la arrogancia desmesurada; los que tienen un trozo de televisión desde el que vomitan mentiras e intoxican constante y permanentemente."
Continúa la guerra entre los presidentes del Clásico
Las últimas declaraciones de Laporta representan un cambio brusco en el tono comparado con principios de año, cuando intentaba calmar las relaciones con Pérez. En ese momento, el presidente del Barcelona sugería diálogo y moderación, pero las continuas referencias al caso Negreira parecen haberlo empujado hacia una postura más confrontacional.
Hasta principios de 2023, Barcelona y Real Madrid mantenían unas relaciones institucionales relativamente estables, a pesar de su feroz rivalidad deportiva. Ese equilibrio cambió drásticamente una vez que la investigación de Negreira se hizo pública, con Los Blancos entrando posteriormente en los procedimientos legales y aumentando la presión pública a través de declaraciones y cobertura mediática.
Laporta cree que los nuevos ataques no son accidentales. Desde la perspectiva del Barcelona, el presidente los ha enmarcado como parte de un esfuerzo sostenido para desacreditar la historia del club, sus valores y la reciente recuperación deportiva, mientras que el Real Madrid continúa quedándose atrás respecto a los catalanes a pesar de su constante financiación hacia grandes jugadores. Otra razón por la que Los Blancos solo mencionaron el caso Negreira tan tarde en los procedimientos se debe a la furia de Pérez hacia Laporta después de que el Barcelona dejara al Real Madrid colgado con la Superliga Europea, volviendo a la UEFA.
Ruptura total en las relaciones entre Barcelona y Real Madrid
Queda por ver si Pérez o algún alto directivo del Real Madrid responderá directamente al último arrebato de Laporta. Con el caso Negreira aún en curso y ambos clubes ocupando posiciones prominentes en la estructura de poder del fútbol español, es probable que se produzcan más intercambios. La ruptura de la cooperación institucional entre los dos clubes más grandes de España también podría tener implicaciones más amplias para La Liga y la gobernanza del fútbol español.
