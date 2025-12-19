'¡Vomitan mentiras!' - El presidente del Barcelona, Joan Laporta, lanza un furioso ataque al Real Madrid con una afirmación 'ética y moral'

Las relaciones entre Barcelona y Real Madrid se han deteriorado drásticamente en las últimas semanas tras una serie de intercambios públicos entre sus respectivos presidentes. Laporta y Pérez, que una vez estuvieron alineados en temas institucionales clave, han intercambiado críticas repetidamente, con el caso Negreira actuando como un punto de conflicto central.

A principios de la semana, Laporta ya había criticado a Real Madrid, acusando al club de sufrir lo que él denominó "barcelonitis aguda". Esa declaración fue enmarcada como una respuesta al renovado enfoque de Los Blancos en los pagos del Barcelona al exfuncionario de arbitraje José María Enríquez Negreira, un asunto que ha continuado dominando los titulares.

Laporta luego redobló la apuesta durante el evento navideño del Barcelona, utilizando la plataforma para lanzar una reprimenda aún más fuerte. Sin nombrar directamente al Real Madrid, hizo claras referencias al club y a su producción mediática a través de RMTV, acusándolos de orquestar campañas continuas diseñadas para dañar la imagen y reputación del Barcelona.