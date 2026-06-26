¿Volverá Thiago Motta al banquillo? Surge el Estrasburgo

El club alsaciano valora la trayectoria de Motta, sobre todo su trabajo en el Bolonia, donde destacó por un fútbol organizado, intenso y proactivo. Su experiencia en Génova, Spezia y Juventus, sumada a su capacidad para gestionar un grupo internacional gracias a su dominio de varios idiomas, refuerza su candidatura.





El club sigue valorando otros candidatos, pero Motta es la opción más probable. En las próximas semanas se definirá el nuevo entrenador. En la temporada 2025-26 el Estrasburgo quedó octavo y, por tanto, en la 2026-27 no jugará competiciones de la UEFA.







