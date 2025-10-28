'Sal de aquí, hombre, sal de aquí' - Vinicius Jr criticado por 'quejarse todo el tiempo' e 'insultar' a Xabi Alonso después de que el Real Madrid ganara El Clásico
Vinicius hace otro berrinche tras ser sustituido en el Clásico
La victoria de Real Madrid por 2-1 sobre Barcelona debería haber sido una noche de celebración en el Santiago Bernabéu. En cambio, el enfoque rápidamente se trasladó a un enfrentamiento en la línea de banda que involucró a Vinicius, quien reaccionó con enfado después de ser sustituido en el minuto 72 por su compatriota Rodrygo. El extremo de 25 años estaba visiblemente molesto, preguntando “¿Yo?!” varias veces antes de dirigirse al vestuario y luego regresar al banco, donde las cámaras lo captaron continuando su enfado.
La tensión entre Vinicius y el entrenador Alonso ha estado latente durante semanas. Su relación, según se informa, ha estado tensa desde la Copa Mundial de Clubes en julio, cuando Alonso dejó a Vinicius en el banquillo contra el Paris Saint-Germain antes de que una lesión de último minuto lo forzara a participar en la alineación. Esa inquietud se ha trasladado a la temporada, con Vinicius completando solo tres de los diez partidos de Madrid como titular, y Xabi Alonso optando repetidamente por reemplazarlo temprano incluso en partidos cerrados.
El último episodio fue la gota que colmó el vaso para muchos observadores. A pesar de que Vinicius había ganado un penalti temprano, que fue revocado, y jugó un papel en el gol de la victoria de Jude Bellingham, Alonso decidió retirarlo, provocando la explosión. El incidente no terminó ahí, ya que Vinicius se involucró en un altercado después del partido que requirió la intervención policial, alimentando aún más las preguntas sobre su temperamento y liderazgo.
- AFP
Dugarry espera que Florentino se deshaga de Vini, a quien considera "llorón".
El exinternacional francés Dugarry no se contuvo en sus críticas a Vinicius después del partido. Hablando en Rothen s'enflamme de RMC Sport, Dugarry arremetió contra la actitud del brasileño y sugirió que su comportamiento era una falta de respeto tanto para sus compañeros como para el entrenador. Dijo: “Me encantó el juego de Mbappé, me encantó su actitud, me encantó su comportamiento, a diferencia de Vinicius, que es simplemente insoportable. Siempre está lloriqueando, siempre se queja al árbitro, a los oponentes, y tan pronto como hace algo bueno, aunque haya perdido cuatro antes (El Clásico), arenga a la multitud como si estuviera en una arena. Ahora es insoportable, insulta a su entrenador. Eso es, creo que es... Puedes estar decepcionado de salir con la cabeza baja, refunfuñando, pero esto está yendo demasiado lejos.”
Dugarry continuó, “Insultar a tu entrenador como él lo hizo. ‘Me voy a ir’, pero tus actuaciones, ni siquiera están a la altura. ¿Alguna vez te has preguntado que si el entrenador no te pone a jugar, es porque tus actuaciones no están al nivel del choque? Todavía es bueno, y está esperando una reacción tuya. ¿Esa es la reacción que estás dando? Me molesta. Siempre está lloriqueando. Siempre está llorando. Siempre está pidiendo algo.”
Y el francés concluyó, "Sal, hombre, sal. Tus actuaciones no están a la altura. Me molesta, siempre lloriquea, siempre está pidiendo algo. Todavía está muy lejos de su nivel de temporadas recientes. Necesita reevaluarse. Es un futuro ganador del Balón de Oro, un líder de Brasil, uno de los mejores del Real Madrid. Necesita mostrar algo más si quiere estar al mismo nivel. Florentino Pérez se deshará de él."
¿Qué ha salido mal entre Vini y Xabi Alonso?
La relación de Vinicius con Xabi Alonso se ha convertido en uno de los temas más comentados de la temporada del Real Madrid. Las frustraciones del extremo provienen no solo de sus frecuentes sustituciones, sino también de sus cambios de posición, ya que en ocasiones Alonso lo ha colocado en el ala derecha en lugar de su lado izquierdo preferido.
Detrás de escena, la situación ha agitado supuestamente el vestuario. Algunos compañeros simpatizan con Vinicius, creyendo que la rigidez táctica de Alonso limita su libertad, mientras que otros ven sus arrebatos como una distracción del éxito del equipo. Se dice que la directiva de Los Blancos, liderada por Florentino Pérez, está monitoreando de cerca los desarrollos, especialmente porque las conversaciones sobre la renovación del contrato con Vinicius se han estancado a pesar de que su acuerdo actual se extiende hasta 2027.
La crítica de Dugarry ha amplificado la presión tanto sobre el jugador como sobre el entrenador. Aunque Alonso descartó las preguntas después del partido, insistiendo en que no quería "perder el enfoque en lo importante", el drama continuo amenaza con eclipsar el impulso del Madrid en La Liga. Si la grieta se profundiza, el club podría verse obligado a tomar decisiones difíciles para preservar la armonía en el equipo.
- Getty/GOAL
¿Podría Alonso castigar a Vinicius por el berrinche?
El enfoque del Real Madrid ahora se desplaza a su próximo partido de La Liga contra el Valencia, pero todas las miradas seguirán puestas en cómo Alonso maneja la situación de Vinicius. Se espera que el entrenador mantenga conversaciones privadas con el brasileño para aclarar las cosas, y fuentes sugieren que ambas partes son conscientes de que una fricción continua podría afectar la moral del equipo.
Para Vinicius, el desafío será responder en el campo en lugar de a través de gestos o palabras. Como señaló Dugarry, su talento sigue siendo incuestionable, pero la consistencia, la disciplina y el profesionalismo determinarán si cumple con su inmenso potencial en el Santiago Bernabéu.