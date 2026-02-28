AFP
¡Viktor Gyokeres es una «pesadilla»! Cómo el Arsenal está sacando todo el potencial de un delantero que podría costarles otros 3,5 millones de libras antes de que termine la temporada
Gyokeres empieza a encontrar su sitio
Sin embargo, Gyokeres tuvo un comienzo lento en el Arsenal, ya que solo marcó cinco goles en sus primeros 21 partidos de liga, tres de los cuales fueron contra el Leeds y el Burnley, dos equipos recién ascendidos. Muchos se apresuraron a criticar al jugador de 27 años, y varios aficionados al fútbol calificaron al delantero como el peor fichaje de la temporada.
Sin embargo, el delantero ha comenzado a mostrar su mejor forma tras marcar cinco goles en sus últimos cinco partidos de la Premier League, incluyendo un doblete en la victoria por 4-1 del pasado fin de semana en el derbi del norte de Londres contra su rival, el Tottenham. Gyokeres marcó dos goles en la segunda parte en lo que fue posiblemente su mejor actuación de la temporada con los Gunners.
Y Arteta cree ahora que el Arsenal está en «la trayectoria correcta» para liberar todo el potencial de Gyokeres.
El Arsenal va por buen camino para fichar a Gyokeres
En declaraciones realizadas el viernes, antes de recibir el domingo al Chelsea, rival londinense, Arteta sugirió que Gyokeres aún tiene mucho que ofrecer tras su doblete del domingo. «Creo que una cosa lleva a la otra», comenzó Arteta. «Cuando marcas el primer gol o tienes un buen rendimiento, pasas más tiempo con tus compañeros, entiendes mejor los partidos, al rival, la liga. Todo ayuda.
«Conocemos sus cualidades. Sin duda, es un delantero increíble. Tenemos que aprovechar su calidad, tenemos que entenderlo mejor, él tiene que entender mejor al equipo y a la liga, creo que vamos por el buen camino».
Y cuando se le preguntó si Gyokeres había tenido problemas de confianza, Arteta respondió: «Esa es una pregunta para él. Obviamente, sé las exigencias que se impone a sí mismo, la expectativa que tiene de ayudar al equipo, y estoy seguro porque, muchas veces, cuando nuestros defensas tienen que entrenar contra nuestros jugadores, [les preguntas]: «¿Cómo te sientes cuando [te enfrentas a él]?», y [ellos responden]: «Es una pesadilla».
«Esa es una forma muy buena de entender la calidad de un jugador o cómo es defenderlo».
Los complementos comienzan a acumularse
El Arsenal pagó 54,8 millones de libras (74 millones de dólares) para fichar a Gyokeres del Sporting el verano pasado, pero una serie de cláusulas podrían hacer que esa cifra aumentara hasta los 63,5 millones de libras (85 millones de dólares). Sin embargo, al final de la temporada, los Gunners podrían haber pagado ya 3,5 millones de libras adicionales en concepto de complementos.
El líder dela Premier League está a punto de desembolsar 436 000 libras adicionales, una cantidad que depende del número de goles y asistencias que Gyokeres consiga con el equipo del norte de Londres. El Sporting recibirá esa cantidad cada vez que Gyokeres alcance los 20 goles y asistencias combinados.
En la actualidad, el fichaje de verano suma 15 goles y dos asistencias tras su doblete contra los Spurs, lo que significa que otras tres participaciones en goles supondrían que el Arsenal enviara 436 000 libras a Portugal. El Sporting recibiría la misma cantidad si alcanzara otras 20 participaciones en goles, aunque ese complemento tiene un límite de 873 000 libras.
El Arsenal ya ha tenido que pagar 1,1 millones de libras al Sporting después de que Gyokeres disputara 20 partidos de 45 minutos o más esta temporada, con un límite máximo de 4,4 millones de libras para ese complemento. El delantero necesita disputar 80 partidos para alcanzar la cantidad total, y le faltan 10 para activar otro pago de 1,1 millones de libras, lo que significa que el Sporting podría recibir otra ganancia inesperada relacionada con las apariciones antes de que termine la temporada.
El tercer complemento está relacionado con la clasificación del Arsenal para la Liga de Campeones, y el Sporting recibirá 874 000 libras cada vez que los Gunners alcancen la competición de élite de clubes europeos. Este complemento también tiene un límite de 3,5 millones de libras.
Los Gunners buscan mantener su buen estado de forma contra el Chelsea.
La ventaja del Arsenal en lo más alto de la tabla de la Premier League podría reducirse a dos puntos cuando se enfrente al Chelsea el domingo. Su rival, el Manchester City, se enfrentará al Leeds el sábado por la noche, con el objetivo de seguir pisándole los talones al Arsenal en la lucha por el título.
Los Gunners reciben a los Blues en la Super Sunday y confían en conseguir un buen resultado contra sus rivales londinenses. De hecho, el Arsenal lleva ocho partidos sin perder contra el Chelsea, con cinco victorias, pero Arteta insiste en que el reciente historial de enfrentamientos «no cambia la preparación» de cara al importante partido de este fin de semana.
«Lo que hicimos hace dos semanas o hace dos años es irrelevante, porque cada partido y cada contexto son diferentes. Los jugadores pueden cambiar, el estado de ánimo de los equipos puede ser diferente o lo que está en juego es diferente, y estamos preparados», afirmó el español.
