VÍDEO: Snoop Dogg recibe una calurosa bienvenida por parte de los aficionados del Swansea y una guardia de honor, y el propietario minoritario también visita el vestuario tras el empate contra el Preston

En el campo, la historia amenazó con dar un giro inesperado cuando Daniel Jebbison adelantó a los visitantes en el minuto 26, silenciando a la multitud récord que había acudido en masa para ver a su famoso propietario. Snoop, que vio la mayor parte del partido desde las gradas, pero se trasladó al salón del club para los últimos compases, se perdió la acción en directo del empate, pero fue captado por las cámaras celebrando el gol del empate en el minuto 95 de Liam Cullen. «¡Así se hace, amigo!», se oyó decir a Snoop mientras aplaudía la heroica actuación del delantero en las pantallas de televisión del estadio.

La visita del rapero no se limitó al palco de honor. Snoop se sumergió en la cultura local durante su estancia de 24 horas, que incluyó una actuación privada en Llansamlet y una visita al campo de entrenamiento del club. Anteriormente había expresado su orgullo por la inversión, afirmando que estaba «orgulloso» de apoyar al equipo galés porque es «un equipo modesto que se defiende, igual que yo». Su participación añade otra capa de estrellato a una junta directiva en la que ya figuran la presentadora de televisión Martha Stewart y el icono croata Luka Modric.