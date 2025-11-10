VIDEO: Neymar en total incredulidad mientras sus compañeros de equipo del Santos parecen ignorar completamente al veterano jugador durante un pasaje de juego extraño

El extraño incidente se desarrolló en el minuto 66 del enfrentamiento de Santos con Flamengo en el Maracaná, cuando las frustraciones de Neymar llegaron al límite. Con su equipo perdiendo 2-0, el delantero de 33 años exigió que Santos abandonara su ineficaz enfoque de balones largos y en su lugar jugara pases cortos y controlados desde atrás. Cuando su petición fue ignorada, Neymar - normalmente estacionado en el ataque - retrocedió para cobrar el saque de meta él mismo, intentando iniciar el juego de posesión que quería ver.

Pero sus esfuerzos rápidamente fueron en vano, ya que momentos después, el central Luan Peres lanzó otro balón largo directamente al campo, que fue fácilmente interceptado por Flamengo y devolvió la posesión al equipo local. Se podía ver a Neymar deteniéndose en seco, con los brazos levantados en exasperación, antes de sacudir la cabeza incrédulo.

El momento encapsuló perfectamente la desconexión entre Neymar y sus compañeros de equipo durante una temporada de agitación en Vila Belmiro. Para un jugador que surgió en las filas de Santos y luego construyó su carrera en un fútbol creativo y basado en la posesión en Barcelona y Paris Saint-Germain, la falta de cohesión táctica desde su regreso ha sido evidente. La difusión viral del clip en línea - con los aficionados llamándolo "lo más Neymar de siempre" - solo intensificó el escrutinio sobre la comunicación y la moral del equipo.