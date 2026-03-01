VÍDEO: Antony se enfrenta a los furiosos aficionados del Real Betis tras la derrota en el derbi contra el Sevilla

El partido solo llevaba 15 minutos cuando se produjo el primer gol. Tras un rebote peligroso dentro del área, Antony reaccionó con precisión instintiva. Se reposicionó a la perfección y se lanzó al aire para conectar una magnífica chilena que envió el balón al fondo de la red, sin dar ninguna opción al portero del Sevilla. Este momento de brillantez individual fue una prueba del resurgimiento del brasileño desde que se trasladó definitivamente a España procedente del Manchester United.

El Real Betis parecía tener los tres puntos asegurados tras una primera parte dominante. En el minuto 40, el Betis tenía una cómoda ventaja de 2-0 y el ambiente era electrizante, ya que los aficionados anticipaban una victoria histórica sobre sus rivales locales. Sin embargo, el partido de dos mitades resultó ser una cruel realidad para el equipo local, ya que la intensidad cambió. La disciplina táctica mostrada al principio comenzó a flaquear, preparando el escenario para uno de los giros más dramáticos en la historia reciente del derbi.