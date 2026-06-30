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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Uruguay, Bielsa dimite: «Es muy doloroso»

Uruguay
Fichajes
World Cup
M. Bielsa

Tras la eliminación en el Mundial, «El Loco» deja el banquillo de la Celeste

Tras la eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026, Marcelo Bielsa anunció este martes en rueda de prensa su despedida al frente de la Celeste.


El exentrenador del Marsella, ya cuestionado antes de la eliminación, asume la responsabilidad del decepcionante resultado. A sus 70 años, el técnico argentino ha presentado su dimisión como seleccionador de Uruguay.


«Mi responsabilidad es muy clara, no puedo justificar nuestro resultado final», declaró Bielsa, según RMC. Al mismo tiempo, defendió su labor: «En resumen, la gestión de los recursos de los que disponía —me refiero a la calidad de los jugadores— no ha estado a la altura. Dimos lo máximo, pero no bastó. Estoy convencido de que, aunque hubiéramos tomado otras decisiones, el resultado habría sido el mismo». Bielsa calificó su despedida como «muy dolorosa».


  • En la rueda de prensa, Bielsa desmintió de nuevo los rumores de tensiones en el vestuario.


    «Nunca hubo una reunión para cambiar la estrategia. Si la hubiera habido, los habría criticado, pero eso nunca ocurrió. Acepté sin dudarlo su petición de entrenar todos juntos, en lugar de divididos en dos grupos, porque querían sentirse más unidos, y yo compartía esa motivación».


    Uruguay cerró su participación en el Mundial 2026 con solo dos puntos, en tercer lugar del Grupo H, detrás de España y la revelación Cabo Verde. Bielsa dirige a la Celeste desde 2023.


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