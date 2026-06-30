Uruguay, Bielsa dimite: «Es muy doloroso»

Tras la eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026, Marcelo Bielsa anunció este martes en rueda de prensa su despedida al frente de la Celeste.





El exentrenador del Marsella, ya cuestionado antes de la eliminación, asume la responsabilidad del decepcionante resultado. A sus 70 años, el técnico argentino ha presentado su dimisión como seleccionador de Uruguay.





«Mi responsabilidad es muy clara, no puedo justificar nuestro resultado final», declaró Bielsa, según RMC. Al mismo tiempo, defendió su labor: «En resumen, la gestión de los recursos de los que disponía —me refiero a la calidad de los jugadores— no ha estado a la altura. Dimos lo máximo, pero no bastó. Estoy convencido de que, aunque hubiéramos tomado otras decisiones, el resultado habría sido el mismo». Bielsa calificó su despedida como «muy dolorosa».



