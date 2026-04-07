Una estrella del Barcelona se resigna a la idea de marcharse

La situación de Casado en el Barcelona ha dado un giro radical: en menos de un año ha pasado de ser un titular indiscutible en la alineación del técnico alemán Hansi Flick a convertirse en un suplente que apenas disfruta de minutos.

El centrocampista del Barcelona ha disputado 1276 minutos en 29 partidos hasta la fecha, siendo titular en 14 y saliendo desde el banquillo en 15.

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Y aunque la temporada pasada se ganó un puesto fijo en el centro del campo, e incluso fue convocado para la selección española dirigida por Luis de la Fuente, el regreso de Marc Bernat tras su lesión le cerró las puertas por completo, llegando incluso a ser utilizado como lateral izquierdo en la Copa del Rey.