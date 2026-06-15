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Una estrella de Inglaterra sorprende a Bellingham con declaraciones impactantes

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J. Bellingham
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J. Henderson
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Jordan Henderson, estrella de Inglaterra, defendió a su compatriota Jude Bellingham antes del debut en el Mundial 2026.

Bellingham, mediocampista del Real Madrid, ha recibido críticas por sus actuaciones con Inglaterra y se quejó de ser un «chivo expiatorio».

Desde la concentración en Kansas City, Henderson respaldó al jugador de 22 años y afirmó que puede dejar huella en el torneo.

«Hace seis años debutó con la selección y su evolución como jugador y persona es impresionante», recordó Henderson en declaraciones a la BBC.

Y añadió: «Desde la primera vez que le vi jugar, entrenar y comportarse, supe que era especial. Lo que ha logrado tan joven es excepcional, y a veces todos olvidamos lo joven que es, incluso yo».

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Lo que se escribe sobre Jude Bellingham no es cierto

    Henderson añadió: «Sinceramente, no puedo elogiarlo más. Sé que los medios hablan mucho de él y a veces me cuesta leerlo, porque conozco su impacto en el equipo y lo buen compañero que es fuera del campo».

    Y subrayó: «Bellingham tiene experiencia en grandes competiciones y es un jugador de vital importancia para nosotros en este torneo».

    A pesar de ser uno de los más jóvenes de la selección inglesa, ya cuenta con 48 partidos internacionales y se espera que juegue en su tercer gran torneo.

    «Cualquier compañero dirá lo buen compañero que es y lo bien que entrena», añadió.

    Y concluyó: «De hecho, gran parte de lo que publican los medios sobre Bellingham es falso».

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