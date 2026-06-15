Una estrella de Inglaterra sorprende a Bellingham con declaraciones impactantes

Jordan Henderson, estrella de Inglaterra, defendió a su compatriota Jude Bellingham antes del debut en el Mundial 2026.

Bellingham, mediocampista del Real Madrid, ha recibido críticas por sus actuaciones con Inglaterra y se quejó de ser un «chivo expiatorio».

Desde la concentración en Kansas City, Henderson respaldó al jugador de 22 años y afirmó que puede dejar huella en el torneo.

«Hace seis años debutó con la selección y su evolución como jugador y persona es impresionante», recordó Henderson en declaraciones a la BBC.

Y añadió: «Desde la primera vez que le vi jugar, entrenar y comportarse, supe que era especial. Lo que ha logrado tan joven es excepcional, y a veces todos olvidamos lo joven que es, incluso yo».