Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Una amenaza para España: el «código 36», el arma de Martínez en los penaltis

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
Damián Martínez
España
Argentina

Argentina y España disputan esta tarde la final del Mundial 2026 en el estadio MetLife de Nueva York.

En la cancha brillarán estrellas como Lionel Messi, Lamine Yamal y Rodri. 

Emiliano Martínez y Unai Simón, dos de los mejores porteros del torneo, intentarán detenerlos.

Según el diario «AS», Martínez se consolidó entre los mejores desde la final de 2022, gracias a su decisiva atajada ante Kolo Muani en la prórroga.

El portero de Argentina y del Aston Villa se ha ganado este prestigio con sus actuaciones y su gran capacidad para atajar penaltis.

Sus números en encuentros clave son impresionantes y generan respeto en cualquier rival.

  • Emiliano Martinez Argentina 2026Getty Images

    Habilidad para anticipar la trayectoria de los lanzamientos de penalti

    A lo largo de su carrera con Arsenal, Getafe y su actual club, Aston Villa, Martínez ha protagonizado numerosas actuaciones inolvidables.

    Destacan los cuartos de final de la Liga Europa Conferencia, cuando el Villa, dirigido por Unai Emery, venció al Lille en los penaltis gracias a su parada decisiva.

    Con los “Villanos” ha detenido el 18,25 % de los 27 penaltis que ha enfrentado.

    De esos cinco, detuvo cuatro hacia su derecha y uno hacia la izquierda.

    • Anuncios
  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penaltis con la selección argentina

    Con la camiseta de la selección argentina, Emiliano Martínez ha enfrentado 25 penaltis: detuvo nueve, 13 entraron y los rivales fallaron tres fuera.

    Así, el portero argentino ataja el 36 % de los penaltis y el 48 % si se suman los que no acabaron en gol.

    Destacan sus intervenciones en la Copa América 2021 ante Colombia y en la final del Mundial contra Francia, que ayudaron a Argentina a ganar ambos títulos.

    En ambas demostró su capacidad para presionar psicológicamente a los lanzadores y su técnica excepcional en momentos decisivos.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google