Un único gol deja perplejo a Deschamps ante Senegal

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, ya tiene casi definida la alineación para el debut mundialista contra Senegal, aunque persiste una duda en el centro de la defensa.

Según el diario AS, el defensa William Saliba aún sufre dolores de espalda desde la final de la Liga de Campeones.

Aunque dudó en viajar, la Federación Francesa y el jugador acordaron su presencia con un plan de tratamiento posterior al torneo.

En los amistosos contra Costa de Marfil e Irlanda del Norte no completó los 90 minutos y, pese a ser titular en el segundo, fue sustituido para preservar su integridad.

En Boston, el cuerpo médico le aplica reposo y tratamiento individual, y aunque se espera que esté listo para enfrentar a Senegal, Deschamps aún duda entre él e Ibrahima Konaté.

Konaté, próximo fichaje del Real Madrid, aguarda su oportunidad desde el segundo escalafón, aunque la dolencia de Saliba podría otorgarle la titularidad.