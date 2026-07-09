Un año de Daspo para Orban: ¿podrá jugar?

Un año de Daspo para Gift Orban. Según «La Repubblica», la jefa de policía de Verona, Rosaria Amato, le ha notificado la sanción por los hechos ocurridos tras el partido Verona-Milan del 19 de abril en el estadio Bentegodi. Según la Digos, su actitud provocó la reacción violenta de los aficionados y puso en riesgo el orden público.





La medida le impide asistir como espectador a estadios y pabellones, pero no le impedirá jugar si regresa a Italia la próxima temporada. Tras su cesión al Verona, Orban ha vuelto al Hoffenheim, dueño de su ficha.



