Turín, comunicado oficial de Oristanio: los detalles

El Torino Football Club ha anunciado la cesión temporal, con opción de compra, del futbolista Gaetano Oristanio, nacido el 28 de septiembre de 2002 en Vallo della Lucania (Salerno). Se formó en las categorías inferiores del Inter, con el que ganó el campeonato Sub-16 y, después, el campeonato y la Supercopa Sub-17. En verano de 2021 fue cedido al Volendam, con el que logró el ascenso a la Eredivisie. En su primera temporada como profesional disputó 35 partidos y marcó 7 goles. Al año siguiente, con la misma fórmula, jugó 27 encuentros, anotó 1 gol y dio 3 asistencias en la Eredivisie. En la 2023-2024 regresó a Italia cedido al Cagliari y debutó, con veinte años, en la Serie A ante el Torino el 21 de agosto en el Olímpico Grande Torino. Al final de la temporada sumó 27 partidos, 2 goles y 1 asistencia. Tras ayudar a la permanencia del Cagliari, fichó en traspaso definitivo por el Venezia, donde disputó 37 partidos, marcó 3 goles y dio 3 asistencias. La temporada pasada, cedido al Parma, jugó 21 partidos y marcó 1 gol entre liga y Copa de Italia. Ha vestido las camisetas de las selecciones Sub-17, Sub-18, Sub-20 y Sub-21 de Italia. Todo el Torino Football Club le da la bienvenida: ¡buen trabajo y «Sempre Forza Toro»!