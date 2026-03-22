Tottenham: Vicario debe operarse, pero será titular: la decisión de Tudor ante el Nottingham Forest

Vicario se someterá a una operación de hernia, pero Tudor ha decidido alinearlo de todos modos bajo los palos. Una decisión motivada también por la importancia del partido. El encuentro contra el Nottingham Forest es, a todos los efectos, un duelo por la permanencia, ya que el Tottenham es penúltimo con 30 puntos, mientras que el Nottingham es antepenúltimo con 29.

El entrenador ha querido, por tanto, alinear al que es el mejor portero por última vez antes de la operación, cuyo tiempo de recuperación se desconoce. La esperanza, sin embargo, es que, si Italia se clasifica para el Mundial, Vicario pueda recuperarse a tiempo para entrar en la posible convocatoria de Gennaro Gattuso.



