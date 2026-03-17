Una semana después, los equipos que siguen en liza en la Liga de Campeones se enfrentan de nuevo, esta vez a campo contrario. El pistoletazo de salida de los partidos de vuelta de los octavos de final lo da el duelo entre el Sporting de Lisboa y el Bodø/Glimt, programado en Portugal, en el estadio José Alvalade, tras el 3-0 a favor de los noruegos en el partido de ida. Hauge y sus compañeros son la gran sorpresa de esta temporada; su trayectoria en Europa certifica el crecimiento del fútbol noruego y su liga aún no ha comenzado porque las dos primeras jornadas se han aplazado debido a los compromisos del equipo en Europa. También en Portugal han decidido aplazar el partido entre el equipo de Rui Borges y el Tondela, que debería haberse disputado hace un par de días, pero que se ha pospuesto (a fecha por determinar) precisamente por la excesiva proximidad con el partido de hoy.
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Sporting de Lisboa - Bodo/Glimt EN DIRECTO 0-0
EL PARTIDO
EL MARCADOR
Sporting de Lisboa-Bodo/Glimt 0-0 (ida 0-3)
GOLES: -
SPORTING DE LISBOA (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Gonçalo Inácio, Araújo; Hjulmand, Morita; Catamo, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves; Suárez. Entrenador: Borges.BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Høgh, Hauge. Entrenador: Knudsen.
ÁRBITRO
: Scharer.
AMONESTADOS
: -
EXPULSADOS
: -
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