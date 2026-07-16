Spence ha dado el sí al Inter: negociaciones con el Tottenham

Spence jugará el sábado la final del tercer y cuarto puesto y, desde el domingo, disfrutará de al menos tres semanas de vacaciones, según el convenio colectivo. Volverá a entrenar el 10 de agosto, ya sea con el Tottenham, dueño de su ficha, o con otro club. Quiere volver a Italia, donde ya jugó con el Génova entre enero y junio de 2024: Según «La Gazzetta dello Sport», ha dejado claro que le encantaría fichar por el Inter, pero por ahora la consigna es «precaución». Sabe que para el Tottenham no es intransferible; se hablará de ello a partir de la semana que viene, cuando el Mundial ya sea solo un recuerdo.



