«Si es cierto, no puedo aceptarlo»: Gianluca Prestianni recibe una advertencia de un compañero del Benfica tras una acusación de racismo

El exjugador del Sevilla también se refirió a la posibilidad de que el incidente se utilizara con fines tácticos o psicológicos, sugiriendo que la verdad podría ser más compleja de lo que sugieren los informes iniciales. «¿Es la realidad o se ha exagerado para sacar provecho? Me digo a mí mismo que también es posible que el Real quisiera convertir esto en una ventaja», reflexionó Lukebakio. Esta perspectiva coincide con la de algunos sectores de la prensa portuguesa, que han cuestionado el momento y la gravedad de las acusaciones procedentes del campo madrileño durante una eliminatoria tan reñida.

A pesar de estas dudas, el extremo se negó a ofrecer un apoyo incondicional a su compañero de equipo, dejando claro que no hay lugar para ese tipo de comportamiento si se demuestra que las acusaciones son ciertas. La presión interna sobre Prestianni va en aumento, ya que la plantilla parece no estar dispuesta a presentar un frente unido en su defensa hasta que concluya la investigación. La disposición de Lukebakio a considerar múltiples versiones de la historia muestra la delicada posición en la que se encuentran los jugadores, atrapados entre la solidaridad profesional y la ética personal.