Según el diario *Bild*, el director deportivo Ole Book y el director ejecutivo deportivo Lars Ricken exigen que Sancho acepte un contrato de rendimiento muy por debajo de lo que cobraba en el Manchester United.
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¿Segundo regreso de Jadon Sancho? El BVB tendría un plan de fichajes claro
Según las informaciones, el BVB ofrecería a Sancho un máximo de cinco millones de euros, sin prima de fichaje ni anticipo. El inglés aceptaría una rebaja salarial y seguiría abierto a volver a Dortmund, donde vivió su mejor etapa y dejó buena impresión durante su cesión de seis meses.
Book y Ricken habrían visto algunos de sus partidos con los “Villans” y enviado ojeadores en primavera. En el club creen que, bajo Kovac, podría recuperar su mejor nivel, además de su popularidad entre la afición.
Por ahora no han contactado con el jugador para no generar falsas expectativas, pero su idea es ficharlo como “ganga de última hora” si no encuentran antes un sustituto para Karim Adeyemi, quien fichará por el FC Barcelona.
- Getty Images
El BVB quiere fichar a la joven promesa del PSG.
El BVB habría contactado con Ibrahim Mbaye, del París Saint-Germain, para ficharlo este verano. El defensa senegalés jugó los cuatro partidos del Mundial y marcó contra Francia en el debut. Aunque en el PSG no es titular indiscutible, la temporada pasada disputó con regularidad la Ligue 1 (998 minutos, tres goles y dos asistencias).
A diferencia de Sancho, el joven de 18 años no sería una ganga, pues su contrato llega hasta 2028, a menos que el PSG acepte una cesión.
Hasta ahora el BVB ha fichado a tres jóvenes promesas: el central Joane Gadou, el lateral Kaua Prates y el centrocampista Justin Lerma, mientras que Niklas Süle se retiró, Julian Brandt acabó contrato y Salih Özcan fichó por el Besiktas.
Ricken ya anunció su intención de cerrar «uno, dos o tres fichajes realmente buenos» antes del cierre del mercado. Además de Sancho, suenan con fuerza los nombres de Fisnik Asllani (Hoffenheim), Nicolo Tresoldi (Club Brugge) y Konstantinos Karetsas (KRC Genk).
Sancho, tras su fichaje por 85 millones de euros con el Manchester United, vivió momentos complicados: pocos minutos, un desencuentro con Erik ten Hag que lo relegó al filial y, después, cesiones a Chelsea y Aston Villa. Después llegaron cesiones poco exitosas al Chelsea y al Aston Villa. Con los «Villans» ganó su segunda copa europea tras la Conference con el Chelsea, aunque su aportación a la Europa League del club de Birmingham fue escasa.
En total, Sancho, que jugaba a tiempo parcial, disputó 39 partidos oficiales y solo marcó un gol y dio tres asistencias en 1.672 minutos. El Aston Villa decidió no fichar definitivamente al extremo.
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