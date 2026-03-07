Getty Images Sport
Ryan Reynolds «increíblemente orgulloso» de que el Wrexham, con solo 10 jugadores, llevara al Chelsea a la prórroga en un emocionante partido de la FA Cup
Resiliencia y orgullo en el Racecourse Ground
Aunque el Chelsea acabó imponiendo su dominio frente a un Wrexham que se quedó con 10 jugadores en los últimos compases del partido, la enérgica actuación de los locales dejó al público que llenaba el estadio y a los famosos propietarios del club rebosantes de orgullo, a pesar del resultado final. La resistencia mostrada por el equipo galés subraya su notable progresión y marca un tono desafiante en su vuelta al objetivo principal de asegurar el ascenso a la máxima categoría.
Los propietarios de Hollywood elogian el heroísmo de Wrexham
Cuando sonó el pitido final tras 120 minutos de acción agotadora, Ryan Reynolds y Rob Mac lideraron una ovación de pie para sus agotados jugadores. Aunque el sueño de los cuartos de final se esfumó en la prórroga, el progreso del club era evidente. La estrella de «Deadpool» reflexionó sobre el camino recorrido desde que comenzó la adquisición por parte de Hollywood, y declaró en X: «Hace tres años esta semana, luchamos contra el Maidenhead United hasta conseguir un empate. Hoy hemos llevado al Chelsea a la prórroga. Estoy increíblemente orgulloso del rendimiento del Wrexham hoy».
La calidad de la Premier League se nota al final
La superioridad física y la profundidad de la plantilla del Chelsea acabaron por imponerse en la prórroga, sobre todo después de que los locales se vieran obligados a jugar con inferioridad numérica. La entrada de Joao Pedro cambió por completo el rumbo del partido, aportando la precisión en el remate que había faltado hasta entonces. Alejandro Garnacho continuó con su brillante racha goleadora y adelantó al Chelsea, antes de que Pedro sentenciara el partido con un gol en los últimos minutos y asegurara la clasificación del Chelsea para la siguiente ronda.
De cara a la Liga de Campeones
Mientras el Wrexham vuelve a la lucha por el ascenso en la Championship —ocupa el sexto puesto de la tabla— con la cabeza bien alta, el Chelsea debe reponerse rápidamente. La lucha contra un rival de una categoría inferior sirvió como llamada de atención para el equipo de Rosenior antes de su enfrentamiento en los octavos de final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain. Para el Wrexham, la noche fue una prueba más de su rápido ascenso bajo la dirección de Reynolds y Mac, pasando de las batallas fuera de la liga a estar a punto de derrotar a uno de los clubes más grandes del fútbol mundial.
