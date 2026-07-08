Mason Greenwood sigue entrenando con el Marsella, pero su futuro podría cambiar. El delantero inglés aguarda la oferta oficial de la Roma, su destino preferido, mientras la negociación está estancada a la espera de la aprobación final de los Friedkin para una inversión total cercana a los 100 millones de euros entre traspaso, salario y comisiones.
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Roma: Greenwood pide un millón más
El objetivo es cerrar la operación antes del 15 de julio, cuando el Marsella viaje a Costa de Marfil. Queda un último escollo contractual: tras un acuerdo preliminar de 4,5 millones de euros por temporada más bonificaciones, el entorno del jugador pide un millón más, solicitud que la Roma ya rechazó y no planea cambiar.
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