Revelado: Los jugadores del Real Madrid que apoyan a Vinicius Jr en la disputa contra Xabi Alonso, mientras Kylian Mbappé respalda al entrenador
El Real Madrid se divide en dos bandos por Alonso
Informes procedentes de España en los últimos días han alegado una división interna en el Real Madrid, con varios jugadores del primer equipo que se dice están descontentos con la gestión de Xabi Alonso. La situación se intensificó tras el empate 2-2 del equipo contra el Elche, su tercer partido consecutivo sin ganar después de un decepcionante empate contra el Rayo Vallecano y una derrota en la Liga de Campeones ante el Liverpool. Según 'El Partidazo' de COPE, a medida que los resultados empeoraban, las frustraciones que habían estado latentes estallaron en divisiones claras dentro del equipo.
El medio asegura que seis jugadores — Fede Valverde, Vinicius, Rodrygo, Brahim Díaz, Endrick y Ferland Mendy — han crecido descontentos con las decisiones del técnico y su manejo táctico. Se cree que Vinicius está en el centro del descontento, habiendo sido dejado fuera del once inicial en múltiples ocasiones esta temporada y completando los 90 minutos solo cuatro veces. Con el astro brasileño supuestamente insatisfecho con su papel y manejo, los medios españoles han enmarcado su relación deteriorada con Alonso como el catalizador de una división más amplia en el vestuario.
Mientras tanto, un segundo grupo de jugadores ha salido supuestamente en fuerte apoyo al liderazgo de Alonso durante este período turbulento. Ese grupo lo componen Mbappé, Thibaut Courtois, Arda Güler, el defensor Dean Huijsen y el lateral Álvaro Carreras. Su respaldo llega en un momento crucial para el exentrenador del Bayer Leverkusen, quien enfrenta un escrutinio creciente tras la caída en el rendimiento, a pesar de que el equipo aún lidera La Liga tras ganar 10 de sus primeros 11 partidos.
La disputa surge de los desacuerdos entre Alonso y Vinicius.
Se entiende que la brecha entre Vinicius y Xabi Alonso ha sido prolongada y se debe tanto a desacuerdos tácticos como a un cambio percibido en el trato en comparación con la era de Carlo Ancelotti. El conflicto se intensificó en el verano durante la semifinal del Mundial de Clubes, donde Alonso inicialmente planeaba enviar a Vinicius al banquillo y luego lo colocó en la banda derecha, una posición que el brasileño detesta. Desde entonces, el jugador ha visto la reducción de minutos y las rotaciones repetidas como una pérdida de confianza, alimentando la frustración y moldeando su postura hacia el entrenador.
Esta tensión alcanzó su punto máximo después de que Vinicius reaccionara con enojo al ser sustituido en El Clásico, un momento que exigió una disculpa pública del jugador. Aunque se disculpó con sus compañeros y el club en general, notablemente no mencionó a Alonso, lo cual muchos interpretaron como una omisión deliberada. Las consecuencias han afectado directamente uno de los temas más importantes fuera del campo del club: la renovación de su contrato. Los informes sugieren que el brasileño ha detenido las conversaciones e informado al presidente Florentino Pérez que no se comprometerá a largo plazo mientras la situación actual del cuerpo técnico no se resuelva.
La división interna trasciende las disputas personales y ahora amenaza la armonía del equipo en una etapa crítica de la temporada. Alonso ya ha enfrentado afirmaciones de que "ha perdido el vestuario", una narrativa históricamente difícil de revertir en el Real Madrid. Mientras la jerarquía del club continúa declarando públicamente su apoyo al entrenador, la historia del Real Madrid muestra que los resultados, la unidad del vestuario y el poder de los jugadores determinan en última instancia la longevidad del entrenador. Con Vinicius posicionado como una piedra angular del proyecto futuro del club, la tensión ejerce una presión extraordinaria sobre Alonso para recuperar el control antes de que se establezcan fracturas a largo plazo.
El vestuario del Real Madrid, supuestamente, se está desmoronando...
Las facciones reportadas dentro del vestuario han surgido durante una preocupante caída en el rendimiento. Después de un inicio fulgurante, el equipo de Alonso ha tropezado gravemente, perdiendo puntos en tres partidos consecutivos. El empate 2-2 en Elche, donde el Madrid nuevamente tuvo dificultades para imponerse, intensificó el escrutinio y abrió la puerta a especulaciones sobre tensiones personales que podrían estar influyendo en el rendimiento. Aunque el equipo sigue liderando La Liga, con un solo punto de ventaja sobre el Barcelona, el impulso que los había llevado durante el otoño se ha desvanecido claramente.
El caso de Vinicius es particularmente sensible debido a su influencia dentro del equipo y la dependencia del club en él como una estrella a largo plazo. Su descontento ha generado preocupación dentro de la estructura de gestión del Madrid, especialmente ante las sugerencias de que podría retrasar o rechazar una renovación de contrato hasta que se resuelva la situación con Alonso. Los medios españoles han llegado a informar que la pareja ha “tenido un gran desacuerdo”, lo que ha generado alarmas en Valdebebas sobre si la brecha puede repararse.
¿Qué viene después?
El Real Madrid enfrenta ahora un tramo decisivo de la temporada, con Alonso necesitando tanto resultados como unidad para sofocar lo que rápidamente se está convirtiendo en una crisis. El próximo choque de la Champions League contra el Olympiacos ha sido etiquetado como una "prueba crucial", con los medios españoles sugiriendo que una derrota podría acercar al entrenador al borde del abismo apenas unos meses después de su llegada. Con enero acercándose, el club podría verse obligado a tomar medidas decisivas si la fractura en el vestuario empeora y las negociaciones de contrato con Vinicius se estancan aún más.