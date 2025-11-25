Revelado: Los jugadores del Real Madrid que apoyan a Vinicius Jr en la disputa contra Xabi Alonso, mientras Kylian Mbappé respalda al entrenador

Informes procedentes de España en los últimos días han alegado una división interna en el Real Madrid, con varios jugadores del primer equipo que se dice están descontentos con la gestión de Xabi Alonso. La situación se intensificó tras el empate 2-2 del equipo contra el Elche, su tercer partido consecutivo sin ganar después de un decepcionante empate contra el Rayo Vallecano y una derrota en la Liga de Campeones ante el Liverpool. Según 'El Partidazo' de COPE, a medida que los resultados empeoraban, las frustraciones que habían estado latentes estallaron en divisiones claras dentro del equipo.

El medio asegura que seis jugadores — Fede Valverde, Vinicius, Rodrygo, Brahim Díaz, Endrick y Ferland Mendy — han crecido descontentos con las decisiones del técnico y su manejo táctico. Se cree que Vinicius está en el centro del descontento, habiendo sido dejado fuera del once inicial en múltiples ocasiones esta temporada y completando los 90 minutos solo cuatro veces. Con el astro brasileño supuestamente insatisfecho con su papel y manejo, los medios españoles han enmarcado su relación deteriorada con Alonso como el catalizador de una división más amplia en el vestuario.

Mientras tanto, un segundo grupo de jugadores ha salido supuestamente en fuerte apoyo al liderazgo de Alonso durante este período turbulento. Ese grupo lo componen Mbappé, Thibaut Courtois, Arda Güler, el defensor Dean Huijsen y el lateral Álvaro Carreras. Su respaldo llega en un momento crucial para el exentrenador del Bayer Leverkusen, quien enfrenta un escrutinio creciente tras la caída en el rendimiento, a pesar de que el equipo aún lidera La Liga tras ganar 10 de sus primeros 11 partidos.