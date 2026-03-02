«¿Qué pensaría Coleen?» - La leyenda del Manchester United Wayne Rooney fue visto bebiendo con dos mujeres hasta las 3:25 de la madrugada en la víspera de los Brit Awards

Las fotos y los vídeos obtenidos por The Sun muestran a Rooney, de 40 años, con un aspecto un poco deteriorado, mientras asistía a una fiesta repleta de estrellas en un hotel de Mánchester. Inicialmente, había estado en dicho lugar con la estrella del pop Calum Scott, antes de que se le unieran un amigo y un par de mujeres.

Un testigo le dijo a The Sun, dado que Rooney ya había sido protagonista de titulares desafortunados por sus aventuras extramatrimoniales: «La gente que vio a Wayne decía: "¿Qué pensará Coleen?". Ella no estaba por ningún lado». Continuaron diciendo: «Wayne parecía haber estado bebiendo. Parecía haber tomado unas cuantas».

Otro testigo presencial dijo que Rooney luchaba por mantener la dignidad al salir del baño alrededor de la 1:30 de la madrugada: «Wayne no parecía capaz de subirse los pantalones. En un momento dado, casi se le caen al suelo, pero consiguió salvarlos». Se dice que «no dejaba de subirse los pantalones, pero estos volvían a caerse».

Según se informa, Rooney pasó dos horas bebiendo y charlando con las mujeres en cuestión, y otro asistente a la fiesta dijo: «Parecía que se estaba riendo y bromeando con las mujeres».

Rooney abandonó el local en cuestión poco después de las 3:25 a. m. y se marchó en un coche diferente al de una de las mujeres que salió del hotel con él. Según le dijeron a The Sun: «Más tarde se marchó solo. Se quedó fuera, donde se había reunido bastante gente, y se subió a un coche. Unos ocho minutos más tarde, llegó un taxi y recogió a la mujer. La gente que hacía cola lo reconoció y comentaba que no parecía estar muy bien».