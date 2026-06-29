Prensa internacional: Brasil se libra de la sanción al estilo del Real Madrid

La prensa internacional destaca la clasificación de Brasil a octavos del Mundial 2026 tras ganar 2-1 a Japón en Houston.

La disciplina y los contraataques de Japón complicaron a Brasil, que mejoró en la segunda parte y ganó con goles de Casemiro (56’) y Gabriel Martinelli (min. 90+6).

En la primera parte, un pase erróneo de Danilo permitió a Sano aprovechar la lentitud de Casemiro y abrir el marcador para Japón.

En la segunda parte, Casemiro igualó de cabeza tras un centro de Gabriel Magalhães. Cuando parecía que el partido se encaminaba hacia la prórroga, Martinelli recibió un pase dentro del área y, en el 96, marcó el 2-1 que clasificó a Brasil para los octavos de final, donde aguardará al ganador del duelo entre Noruega y Costa de Marfil.

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