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Prensa internacional: Brasil se libra de la sanción al estilo del Real Madrid

Brazil vs Japan
Brazil
Japan
World Cup
C. Ancelotti
Real Madrid
Brasil
Japón
EE. UU.
Italia
España

¡Una clasificación para la fase final... y una actuación poco convincente!

La prensa internacional destaca la clasificación de Brasil a octavos del Mundial 2026 tras ganar 2-1 a Japón en Houston.

La disciplina y los contraataques de Japón complicaron a Brasil, que mejoró en la segunda parte y ganó con goles de Casemiro (56’) y Gabriel Martinelli (min. 90+6).

En la primera parte, un pase erróneo de Danilo permitió a Sano aprovechar la lentitud de Casemiro y abrir el marcador para Japón.

En la segunda parte, Casemiro igualó de cabeza tras un centro de Gabriel Magalhães. Cuando parecía que el partido se encaminaba hacia la prórroga, Martinelli recibió un pase dentro del área y, en el 96, marcó el 2-1 que clasificó a Brasil para los octavos de final, donde aguardará al ganador del duelo entre Noruega y Costa de Marfil.

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  • Cambios fructíferos

    El diario francés «L'Équipe» calificó de «épico» el partido entre Brasil y Japón. Otras publicaciones destacaron el dúo Martinelli-Casemiro, autores de los goles que clasificaron a Brasil a octavos.

    The Athletic (EE. UU.) y A Bola (Portugal) elogiaron los cambios de Carlo Ancelotti en la segunda parte, decisivos para la remontada.

    El diario español «AS» sentenció: «No habrá ningún equipo como Brasil en la historia del Mundial, ni ninguno con este espíritu ganador. Por eso decidieron ganar en los últimos instantes, tal y como hace el Real Madrid. Son inseparables, cada uno en su competición».

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  • Al estilo del Real Madrid... El equipo de Ancelotti se libra de la sanción

    El diario británico «The Guardian» comentó: «No era la primera vez que la selección brasileña no lograba ofrecer un rendimiento convincente durante largos periodos. Tampoco era la primera vez que se libraba de la sanción. Puede parecer incomprensible, pero el estilo de Carlo Ancelotti, que triunfó con el Real Madrid, vuelve a dar sus frutos: si mantienes la concentración en los partidos, al final o bien los rivales cometen un error o bien los jugadores con talento ofrecen una actuación espectacular».

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  • El Canario se asegura una clasificación heroica

    La cadena argentina TyC Sports afirmó: «Una clasificación heroica para Brasil... En Houston, la selección canaria renunció a su ventaja para intentar darle la vuelta al marcador en los últimos minutos y aseguró su pase a la siguiente fase del Mundial de 2026. Ahora le espera enfrentarse a Noruega o a Costa de Marfil».

    Por su parte, la web argentina Ole comentó sobre la victoria de Brasil: «La atención se centró más en la camiseta que en el partido. Y más en evitar la vergüenza que en las ideas (tácticas)... Brasil se clasificó para los octavos de final con un gol inesperado a un minuto del final de la prórroga».