Por qué Cristiano Ronaldo es el responsable del mayor arrepentimiento del extremo del Real Madrid Rodrygo

CR7 se despidió del Bernabéu tras completar un impresionante traspaso al gigante de la Serie A, la Juventus. Rodrygo vio confirmado su fichaje por el equipo español ese verano, pero tuvo que esperar 12 meses hasta cumplir los 18 años para que el traspaso pudiera hacerse oficial. Cuando el talentoso brasileño llegó a Madrid, Ronaldo ya se había marchado hacía tiempo.

Eso sigue siendo una fuente de frustración para Rodrygo, quien ha contado al canal brasileño de YouTube Lives do Jon cuál es su mayor pesar en el fútbol: «Quería jugar con Cristiano Ronaldo, pero no fue posible. Es una pena, porque él es mi modelo a seguir. Siempre lo he admirado».

Rodrygo se integró poco a poco en el Madrid tras recibir el encargo de seguir los ilustres pasos de Ronaldo. Su potencial se ha desbloqueado, y ha marcado más de diez goles en cada una de las últimas tres temporadas.

Ahora, con 25 años, el veloz sudamericano es la estrella de una unidad ofensiva en la que también figuran su compatriota Vinicius Junior y el internacional francés Kylian Mbappé, ganador de la Copa del Mundo.