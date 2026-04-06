Plan de fichajes... Deco decide vender a dos jugadores del Barcelona

La dirección deportiva del FC Barcelona, liderada por Deco, ha comenzado a planificar el próximo mercado de fichajes de verano con el objetivo de reforzar las filas del equipo catalán mediante varios fichajes que le permitan seguir compitiendo a nivel nacional y europeo.

El Barcelona, con el entrenador alemán Hans-Dieter Flick, se alzó con el triplete nacional la temporada pasada, y esta temporada lidera la clasificación de La Liga y está a punto de hacerse con el título, además de haber llegado a los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Antes de cerrar los fichajes del mercado de verano, el Barcelona debe vender a algunos de sus jugadores para disponer de los fondos necesarios para cerrar los nuevos contratos.

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