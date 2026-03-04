Paul Scholes tiene razón: Sandro Tonali ES MEJOR que Declan Rice y el sustituto ideal de Casemiro en el Manchester United

Después de Fernandes, que sin duda ha sido la fuerza motriz como capitán y extraordinario creador de juego, Casemiro debería ser considerado el mejor jugador del United en lo que va de temporada. El jugador de 34 años ha retrocedido en el tiempo para romper el juego e iniciar ataques a voluntad, al tiempo que ha contribuido con siete goles, lo que supone una amenaza especialmente seria en las jugadas a balón parado.

Todo ello hace que uno se pregunte por qué el United decidió no renovar el contrato del internacional brasileño por un año más. Casemiro aún no ha perdido su talento futbolístico, como incluso Jamie Carragher ha tenido que admitir en las últimas semanas.

Según se informa, el United está ansioso por fichar a un jugador más joven para que acompañe a Kobbie Mainoo en el centro del campo, lo cual es lógico si se piensa en el éxito futuro. Sin embargo, sustituir a esta versión de Casemiro, casi una copia exacta del talismán conquistador que fue en el Real Madrid, es una tarea extremadamente difícil.

Sin embargo, hay un hombre que podría estar a la altura. Según elTelegraph, Sandro Tonali ocupa un lugar destacado en la lista de deseos del United, y el agente de la estrella del Newcastle ha afirmado recientemente que el italiano está barajando sus opciones de cara al mercado de fichajes de verano. Si los altos mandos de Old Trafford se toman en serio la idea de ganar el título de la Premier League en 2028, deberían centrarse en Tonali como su objetivo prioritario sin rival, sobre todo porque llegaría a Old Trafford con el respaldo de una leyenda del club.