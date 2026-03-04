Goal.com
Sandro Tonali Man Utd GFX
Paul Scholes tiene razón: Sandro Tonali ES MEJOR que Declan Rice y el sustituto ideal de Casemiro en el Manchester United

El Manchester United ascendió al tercer puesto de la clasificación de la Premier League tras conseguir su sexta victoria en siete partidos bajo la dirección de Michael Carrick el domingo, al imponerse por 2-1 al Crystal Palace en Old Trafford. Aunque Benjamin Sesko y Bruno Fernandes acapararon merecidamente los titulares tras marcar sendos goles, el excelente trabajo de Casemiro en el centro del campo también fue esencial para la victoria, algo que se ha convertido en una constante para los resurgidos Red Devils desde principios de año.

Después de Fernandes, que sin duda ha sido la fuerza motriz como capitán y extraordinario creador de juego, Casemiro debería ser considerado el mejor jugador del United en lo que va de temporada. El jugador de 34 años ha retrocedido en el tiempo para romper el juego e iniciar ataques a voluntad, al tiempo que ha contribuido con siete goles, lo que supone una amenaza especialmente seria en las jugadas a balón parado.

Todo ello hace que uno se pregunte por qué el United decidió no renovar el contrato del internacional brasileño por un año más. Casemiro aún no ha perdido su talento futbolístico, como incluso Jamie Carragher ha tenido que admitir en las últimas semanas. 

Según se informa, el United está ansioso por fichar a un jugador más joven para que acompañe a Kobbie Mainoo en el centro del campo, lo cual es lógico si se piensa en el éxito futuro. Sin embargo, sustituir a esta versión de Casemiro, casi una copia exacta del talismán conquistador que fue en el Real Madrid, es una tarea extremadamente difícil.

Sin embargo, hay un hombre que podría estar a la altura. Según elTelegraph, Sandro Tonali ocupa un lugar destacado en la lista de deseos del United, y el agente de la estrella del Newcastle ha afirmado recientemente que el italiano está barajando sus opciones de cara al mercado de fichajes de verano. Si los altos mandos de Old Trafford se toman en serio la idea de ganar el título de la Premier League en 2028, deberían centrarse en Tonali como su objetivo prioritario sin rival, sobre todo porque llegaría a Old Trafford con el respaldo de una leyenda del club. 

    «Mejor que el arroz»

    El mismo informe añade que el United también sigue interesado en la estrella del Nottingham Forest Elliot Anderson y en el centrocampista del Crystal Palace Adam Wharton, ambos aspirantes a jugar con Inglaterra en el Mundial y dos de los centrocampistas más impresionantes de la máxima categoría. Sin embargo, ninguno de los dos ofrece el juego completo de Tonali.

    El italiano es un jugador ágil, capaz de recuperar balones y crear juego, el híbrido por excelencia entre el 6 y el 8 del Newcastle, que es exactamente lo que Casemiro es para el United. Como técnico de élite y lector del juego, Tonali desempeña un papel fundamental tanto en romper defensas obstinadas como en proteger la suya propia. 

    Paul Scholes cree que es el mejor de su clase, incluso por delante del fichaje récord del Arsenal, Declan Rice, que se considera favorito para ganar el premio al mejor jugador del año de la PFA en 2025-26.

    «Creo que es mejor que Rice», dijo el excreador del United sobre Tonali a principios de temporada en The Overlap, un programa de Sky Bet. «Me gusta mucho Rice, no me malinterpretes, creo que lo tiene todo. A veces da demasiados toques al balón e intenta parecer más elegante de lo necesario. Puede hacer de todo, pero creo que no lo hace lo suficiente. Prefiero a Tonali».

    En otras palabras, Tonali es más refinado que Rice, algo con lo que es difícil no estar de acuerdo. Scholes siempre parecía estar un paso por delante de sus oponentes como un pasador magistral con un sentido posicional inigualable, y probablemente ve más de sí mismo en Tonali. Los goles son lo único que le falta al jugador de 25 años, pero eso se debe principalmente a las debilidades del Newcastle como colectivo. Tiene todas las cualidades necesarias para ocupar el puesto de Casemiro a corto plazo y, potencialmente, eclipsar al brasileño más adelante.

    Vale la pena correr el riesgo.

    El United tendrá que actuar con rapidez si Tonali se perfila como su candidato estrella para el centro del campo. El jugador estuvo muy vinculado al Arsenal en el último día del mercado de fichajes de invierno, mientras que el Telegraph informa de que el Manchester City está siguiendo de cerca su evolución y que la Juventus podría intentar atraerlo de vuelta a la Serie A.

    No será barato, dada la demanda y su edad. Si tenemos en cuenta que Rice, Moises Caicedo y Enzo Fernández alcanzaron precios superiores a los 100 millones de libras (134 millones de dólares), es lógico que el Newcastle pida lo mismo por Tonali, que se incorporó al club procedente del AC Milan por solo 55 millones de libras (72 millones de dólares) en el verano de 2023. Además, firmó un nuevo contrato en St James' Park mientras cumplía una sanción de 10 meses por infringir las normas italianas sobre apuestas, lo que le vincula a los Magpies hasta 2029, con opción a un año más.

    No hay forma de que el United pueda negociar ningún tipo de acuerdo a precio reducido, pero eso también es cierto en los casos de Anderson y Wharton. Si van a desembolsar una cifra de nueve dígitos, Tonali es el que menos riesgo conlleva, dada su amplia experiencia en la Liga de Campeones y su condición de internacional con Italia en 30 ocasiones.

    «Piensa año tras año».

    El United también puede sentirse animado por las declaraciones públicas de Tonali sobre su futuro. En noviembre, el canterano del Brescia no descartó la posibilidad de dejar el Newcastle algún día, y declaró a The i: «Ya sabes, en el fútbol hay que pensar año a año. No quiero decir que quiero quedarme aquí 10 años y que dentro de dos, tres, cuatro o cinco años me iré».

    Y continuó: «Quiero pensar, solo por mí, año a año. Así es el fútbol. El verano pasado fue duro para nosotros, para Alex [Isak], pero así es el fútbol. Si tienes una opción para tu vida, para otro equipo, tienes que pensar en todo. No quiero decir "Sí, quiero quedarme aquí 10 años", pero ahora soy feliz aquí. No pienso en ningún otro equipo».

    No sería una sorpresa que esa última frase ya no fuera cierta después del interés que generó en el mercado de fichajes de enero. Isak mantuvo una postura similar cuando era el líder del Newcastle y, finalmente, se declaró en huelga para forzar su traspaso al Liverpool. Si los clubes más grandes del mundo lanzan ofertas formales por Tonali, es natural que se lo piense dos veces, sobre todo mientras el ambicioso proyecto de los Magpies siga tambaleándose.

    Sin avances

    A pesar de su importante declive en la era posterior a Sir Alex Ferguson, el United ha ganado seis trofeos en los últimos 13 años, incluida la FA Cup de 2024. Son cinco más que el Newcastle, cuyo éxito en la Carabao Cup de la temporada pasada puso fin a 70 años de espera para conseguir un título nacional.

    A pesar de todos los progresos que han realizado los Magpies desde la adquisición del club por parte de Arabia Saudí en 2021, por 300 millones de libras (402 millones de dólares), y la posterior llegada de Eddie Howe como entrenador, siguen estando muy lejos de poder aspirar a los grandes títulos. De hecho, el éxito en la Copa de la Liga no ha servido de trampolín para alcanzar metas más altas, ya que el Newcastle ocupa el puesto 13 de la Premier League a falta de 10 jornadas para el final de la presente temporada. 

    También serán claros perdedores cuando se enfrenten al Manchester City en la quinta ronda de la FA Cup y al Barcelona en los octavos de final de la Liga de Campeones. El Newcastle parece estar retrocediendo, y retener a jugadores como Tonali será cada vez más difícil si eso no cambia.

    Para preocupación de la afición del Toon Army, Howe pareció reconocerlo al abordar la situación de Tonali el mes pasado. Cuando se le preguntó si los rumores sobre su traspaso podrían inquietar al italiano, Howe respondió a los periodistas: «No lo creo, pero hay muchas cosas que suceden sin mi conocimiento. Me sorprendería [que Tonali se sintiera inquieto], pero nuestros mejores jugadores siempre atraerán la atención de otros clubes, esa es la realidad del fútbol. Queremos mantener unido al grupo, queremos progresar y Sandro forma parte de ello. En general, no veo ningún problema, pero no lo controlo todo».

    Vuelven los buenos tiempos

    En marcado contraste, todo vuelve a pintar bien en Old Trafford. Rubén Amorim merece parte del mérito por ello, tras resolver los problemas del United en la portería y en el ataque con los fichajes de Senne Lammens, Bryan Mbeumo y Matheus Cunha, por no mencionar la erradicación de la tóxica cultura del poder de los jugadores en el club con la salida de Antony, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho y Marcus Rashford, pero la obstinada táctica del portugués hizo inevitable su salida en enero.

    Carrick ha empezado a sacar todo el potencial de la plantilla y se nota que el equipo está cogiendo impulso. El United se impuso merecidamente al City y al Arsenal, aspirantes al título, en los dos primeros partidos de Carrick al frente del equipo, y también ha demostrado su capacidad para ganar sin brillo en sus dos últimos encuentros contra el Palace y el Everton. 

    Aunque probablemente sea demasiado tarde para aspirar al título de la Premier League, el United estará en buena posición para convertirse en un auténtico contendiente la próxima temporada, ya sea con Carrick retomando el trabajo donde lo dejó, o con alguien del tipo de Carlo Ancelotti o Thomas Tuchel construyendo sobre los cimientos que él ha sentado. Los Red Devils también podrán atraer a los mejores jugadores nacionales y extranjeros para dar el siguiente paso, incluido Tonali.

    Podría ser un compañero de mediocampo aún mejor para Mainoo, con su calma bajo presión y su energía para cubrir más terreno que Casemiro. El United solo necesitaría uno o dos refuerzos en otras posiciones para luchar en múltiples frentes por los trofeos. Es un momento emocionante para subirse al barco del United, y nadie podría culpar a Tonali si abandonara el que se hunde en St James' Park.

    ¿El Pirlo del United?

    El viaje del United a Tyneside el miércoles podría ser la última prueba para Tonali. La historia reciente también está del lado del Newcastle, ya que ha ganado tres de sus últimos cuatro encuentros en casa contra los Red Devils, además de un empate. 

    Sin embargo, la confianza está por los suelos en el equipo de Howe. El Newcastle solo ha ganado uno de sus últimos siete partidos de liga, y su último revés fue una triste derrota por 3-2 ante el Everton el sábado. La carga de trabajo de Tonali también ha aumentado debido a la ausencia por lesión del capitán del club, Bruno Guimaraes. 

    Sus mejores esfuerzos podrían volver a ser en vano contra un United en plena forma y funcionando casi al máximo. Si el Newcastle sufre otra derrota, Tonali podría encontrarse contemplando las instalaciones de Old Trafford como su posible nueva base. 

    El United, por su parte, podría verse tentado por la perspectiva de fichar a su primera megaestrella italiana. Tonali lleva mucho tiempo siendo comparado con el icono de la Azzurri Andrea Pirlo, algo en lo que Howe se apoyó la temporada pasada.

    «Cuando vi jugar a Sandro por primera vez, vi claras similitudes con Pirlo, sin duda alguna, y no solo por el pelo. Hay mucho más que eso», dijo Howe. «Sin duda, tiene cualidades similares en cuanto a complexión y estilo, pero creo que lo que diferencia a Sandro de los demás es que puede hacer todas esas cosas técnicamente y tácticamente, y lo hace muy bien, pero también es su capacidad atlética, su capacidad para correr. Sí, hay similitudes obvias en cuanto a su técnica, sus pases y todo lo demás, pero creo que eso es lo que le diferencia».

    Un Pirlo moderno que puede correr sin parar durante 90 minutos es exactamente lo que necesita el United. En cuanto a fichajes estrella, no habría ninguno mejor en verano.

