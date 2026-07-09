«¡Ojalá suceda!» Stephen Curry causa revuelo en la NBA con sus declaraciones sobre LeBron James

Según O'Connor, el plan era que los Warriors primero traspasaran a AD y luego ficharan a LeBron como agente libre. Así, LeBron podría pelear por el título con Davis, como ya hicieron en los Lakers, y además debutaría junto a su amigo Curry. Sin embargo, como es poco probable que los Washington Wizards ceda a Davis por Jimmy Butler, estrella de Golden State que sigue lesionado, otros equipos con mayores aspiraciones de título se perfilan como favoritos para fichar a LeBron.

Los 76ers, que ya sumaron a Jaylen Brown a su plantel talentoso, cuentan con el joven VJ Edgecombe y con Tyrese Maxey, uno de los dúos más dinámicos de la liga, más el dos veces MVP Joel Embiid, propenso a las lesiones.

En Miami podría crear un nuevo “Big Three” con Giannis Antetokounmpo y Bam Adebayo. Volver a Cleveland sería lo más romántico, pero también le daría más opciones de título que quedarse con Curry. Allí le esperarían James Harden y Donovan Mitchell. La temporada pasada cayeron en las Finales de Conferencia ante el que acabaría siendo campeón de Nueva York.