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Curry LeBronGetty Images
Jonas Rütten

Traducido por

«¡Ojalá suceda!» Stephen Curry causa revuelo en la NBA con sus declaraciones sobre LeBron James

La leyenda de los Golden State Warriors quiere empezar la nueva temporada junto a LeBron James.

¿Hacia dónde vas, LeBron? El futuro inmediato de la leyenda de la NBA sigue siendo una incógnita. Según Shams Charania, de ESPN, los Cleveland Cavaliers, los Miami Heat y los Philadelphia 76ers son los tres grandes favoritos para fichar al «Rey», que, aunque ya no es tan joven, sigue en plena forma. 

No obstante, si dependiera de Stephen Curry, por fin se unirían las dos figuras más influyentes de la NBA en los últimos 15 años.

  • «Nos encantaría jugar juntos. Ojalá suceda. Pero se merece tomarse su tiempo para decidir», declaró Curry en un torneo de golf. A Curry, de 38 años, y a LeBron les une una amistad marcada por una gran rivalidad. 

    Curry, con Golden State, venció a LeBron y a los Cavaliers en tres de cuatro Finales de la NBA. LeBron, por su parte, firmó una de las actuaciones más espectaculares de la historia de las Finales al remontar un 1-3 y dar a Cleveland su único título en 2016. Con la selección, ambos conquistaron el oro olímpico en 2024.

    A finales de junio, el experto NBA Kevin O'Connor (Yahoo) informó que los Warriors planeaban un equipo de leyendas con LeBron, Curry y Anthony Davis. 

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    El plan de los Warriors con Davis y LeBron parece fracasar: ¿LeBron se unirá a Giannis o a Jaylen Brown?

    Según O'Connor, el plan era que los Warriors primero traspasaran a AD y luego ficharan a LeBron como agente libre. Así, LeBron podría pelear por el título con Davis, como ya hicieron en los Lakers, y además debutaría junto a su amigo Curry. Sin embargo, como es poco probable que los Washington Wizards ceda a Davis por Jimmy Butler, estrella de Golden State que sigue lesionado, otros equipos con mayores aspiraciones de título se perfilan como favoritos para fichar a LeBron.

    Los 76ers, que ya sumaron a Jaylen Brown a su plantel talentoso, cuentan con el joven VJ Edgecombe y con Tyrese Maxey, uno de los dúos más dinámicos de la liga, más el dos veces MVP Joel Embiid, propenso a las lesiones.

    En Miami podría crear un nuevo “Big Three” con Giannis Antetokounmpo y Bam Adebayo. Volver a Cleveland sería lo más romántico, pero también le daría más opciones de título que quedarse con Curry. Allí le esperarían James Harden y Donovan Mitchell. La temporada pasada cayeron en las Finales de Conferencia ante el que acabaría siendo campeón de Nueva York.

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