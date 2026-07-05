Octavos de final del Mundial 2026: Brasil-Noruega EN DIRECTO

Octavos de final





Brasil-Noruega

Goleadores:





El Brasil de Carlo Ancelotti y Vinicius Junior se mide a la Noruega de Stale Solbakken y Erling Haaland. El tercer partido de octavos del Mundial 2026, tras la clasificación de Marruecos y Francia —que ya están en cuartos—, se jugará esta noche a las 22:00 hora italiana en el Meadowlands Stadium de East Rutherford, Nueva York. El ganador se cruzará en la siguiente ronda con el vencedor del México-Inglaterra, programado para las 2:00 de la madrugada. Los «verdeoro» buscan su quinto título, aunque sufrieron para vencer a Japón, mientras que los escandinavos, invictos ante Brasil y sin cuartos de final en su historia, eliminaron a Costa de Marfil.



















