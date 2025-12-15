¿Nuevo capítulo? Thiago Silva podría dejar Fluminense tras un gesto sorpresa en el vestuario

El futuro de Thiago Silva en Fluminense está en duda tras un emotivo gesto en el vestuario, según informó GeGlobo, luego de la eliminación del equipo ante Vasco en la semifinal de la Copa do Brasil. El defensor de 41 años, que regresó a su club de infancia a mediados de 2024, se despidió de sus compañeros, lo que sugiere que su etapa en el club podría terminar antes de lo previsto. Aunque su contrato se extiende oficialmente hasta junio de 2026, el momento fue interpretado internamente como algo más que una simple reacción a la derrota.

Silva fue uno de los pilares de Fluminense en la semifinal, mostrando una actuación sobresaliente durante los dos partidos. En el duelo de vuelta, convirtió su penal en la tanda que decidió el pase a la final, aunque el equipo no logró completar la remontada, poniendo fin a su campaña en circunstancias cargadas de emoción.

Tras la eliminación, se informó que Silva ha dejado abierta la posibilidad de dejar el club. Según medios brasileños, no contempla retirarse de inmediato y estaría explorando opciones para continuar su carrera en otro lugar, tomando la decisión por motivos personales más que por descontento con el proyecto deportivo de Fluminense.