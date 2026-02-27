¡No tan rápido, Arsenal! Los errores individuales SERÁN costosos en la carrera por el título de la Premier League si los Gunners no se ponen las pilas

Cualquiera que viva en las redes sociales ya lo habrá visto. Incluso al propio protagonista probablemente se lo habrán enviado una docena de veces con buena intención, sabiendo que el percance no le costó nada a su equipo en esta ocasión.

Después de que Eberechi Eze rompiera el empate en la primera parte en el Tottenham Hotspur Stadium, Declan Rice reunió a sus compañeros de equipo para una charla. Cuando regresaron a su propio campo para el saque inicial, señaló su sien, sugiriendo que quería que el Arsenal mantuviera la cabeza fría y no se dejara llevar por la euforia. Solo 24 segundos después, Rice perdió el balón en el área de 18 yardas al intentar salir del apuro regateando, lo que permitió a Randal Kolo Muani empatar con su primer gol en la Premier League. Rice esbozó entonces una sonrisa irónica mientras levantaba las manos para disculparse. El momento ha quedado inmortalizado en vídeos y GIF.

A nivel táctico, Rice pudo haber considerado que no tenía suficientes opciones a su alrededor a las que pasar el balón, de forma similar al error de Martin Zubimendi en la derrota por 3-2 ante el Manchester United en enero. Pero los críticos del Arsenal y de Rice han señalado que este tipo de gestos teatrales no han hecho más que aumentar el escrutinio sobre ellos en años anteriores. Este fue un nuevo ejemplo tan claro como los que esos escépticos iban a poder disfrutar.

Puede que este sea simplemente el estilo de Rice como líder. Se le vio gritándose a sí mismo «jodidamente siempre» tras el empate 0-0 del mes pasado en Nottingham Forest. Cuando era capitán del West Ham, las cámaras le captaron gritando «Es muy malo, toda la noche, es muy malo, ¿cómo puedes ser tan malo? Probablemente te hayan pagado, joder» a un árbitro durante un partido de la Europa League.

Para ser duros, esta es probablemente la mayor debilidad que le queda a Rice en su juego. Los arrebatos emocionales y los impulsos de ira no pueden continuar para un jugador con posibilidades de ser nombrado Jugador del Año. Es un galardón que solo conseguirá si el Arsenal aguanta y gana el título.