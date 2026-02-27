Goal.com
¡No tan rápido, Arsenal! Los errores individuales SERÁN costosos en la carrera por el título de la Premier League si los Gunners no se ponen las pilas

El Arsenal no podía permitirse perder ni empatar el derbi del norte de Londres del domingo contra el Tottenham. Su derrota ante el Wolverhampton cuatro días antes significaba que la lucha por el título de la Premier League estaba ahora empatada entre ellos y el Manchester City: si cualquiera de los dos equipos ganaba todos sus partidos restantes, incluido el crucial encuentro en el Etihad Stadium en abril, se coronaría campeón.

Los hombres de Mikel Arteta arrollaron al Tottenham con una contundente victoria por 4-1, pero esto no fue nada nuevo. Al fin y al cabo, los Gunners llevan ocho partidos invictos en los derbis del norte de Londres, con siete victorias. Además, este era, con diferencia, el Tottenham más débil al que se han enfrentado en ese periodo, ya que el nuevo entrenador, Igor Tudor, solo disponía de 14 jugadores de campo para elegir y el descenso a la Championship era una posibilidad real.

Aunque probablemente se tratara de la victoria más rutinaria que se podía imaginar para el Arsenal, aún así tenían que salir al campo y afrontar las consecuencias tras haber hecho el ridículo ante el mundo en sus dos últimos partidos de la Premier League. Sin embargo, los problemas de esos empates y otros tropiezos de esta temporada seguían estando presentes.

    El lapsus de Rice

    Cualquiera que viva en las redes sociales ya lo habrá visto. Incluso al propio protagonista probablemente se lo habrán enviado una docena de veces con buena intención, sabiendo que el percance no le costó nada a su equipo en esta ocasión.

    Después de que Eberechi Eze rompiera el empate en la primera parte en el Tottenham Hotspur Stadium, Declan Rice reunió a sus compañeros de equipo para una charla. Cuando regresaron a su propio campo para el saque inicial, señaló su sien, sugiriendo que quería que el Arsenal mantuviera la cabeza fría y no se dejara llevar por la euforia. Solo 24 segundos después, Rice perdió el balón en el área de 18 yardas al intentar salir del apuro regateando, lo que permitió a Randal Kolo Muani empatar con su primer gol en la Premier League. Rice esbozó entonces una sonrisa irónica mientras levantaba las manos para disculparse. El momento ha quedado inmortalizado en vídeos y GIF.

    A nivel táctico, Rice pudo haber considerado que no tenía suficientes opciones a su alrededor a las que pasar el balón, de forma similar al error de Martin Zubimendi en la derrota por 3-2 ante el Manchester United en enero. Pero los críticos del Arsenal y de Rice han señalado que este tipo de gestos teatrales no han hecho más que aumentar el escrutinio sobre ellos en años anteriores. Este fue un nuevo ejemplo tan claro como los que esos escépticos iban a poder disfrutar.

    Puede que este sea simplemente el estilo de Rice como líder. Se le vio gritándose a sí mismo «jodidamente siempre» tras el empate 0-0 del mes pasado en Nottingham Forest. Cuando era capitán del West Ham, las cámaras le captaron gritando «Es muy malo, toda la noche, es muy malo, ¿cómo puedes ser tan malo? Probablemente te hayan pagado, joder» a un árbitro durante un partido de la Europa League.

    Para ser duros, esta es probablemente la mayor debilidad que le queda a Rice en su juego. Los arrebatos emocionales y los impulsos de ira no pueden continuar para un jugador con posibilidades de ser nombrado Jugador del Año. Es un galardón que solo conseguirá si el Arsenal aguanta y gana el título.

    Gabriel se sale con la suya.

    El otro gran candidato del Arsenal al título de Jugador del Año es el defensa central Gabriel Magalhaes, que tuvo la suerte de no ser culpable del segundo empate del Tottenham. Tras un contacto mínimo con Kolo Muani, el defensa central de 1,90 m se tiró al suelo y, después de que el delantero del Tottenham metiera el balón en la portería, el árbitro Peter Bankes pitó falta.

    Dejando a un lado cuánto empuje y forcejeo constituye una falta hoy en día, es una táctica que Gabriel ha intentado y fracasado anteriormente. Durante la victoria por 2-1 del Arsenal en Newcastle en septiembre, se quedaron atrás por un gol de Nick Woltemade, durante el cual este tenía las dos manos sobre el defensa brasileño, pero se consideró que no había suficiente contacto para señalar falta.

    Teniendo en cuenta que Gabriel es la amenaza número uno de la Premier League en los córners ofensivos, y que marcó el gol de la victoria en el derbi del norte de Londres de la temporada pasada tras empujar con las dos manos a Cristian Romero para hacerse espacio, cabría pensar que no le importaría tener más forcejeos físicos en su propia área. Ahora que este incidente ha sido objeto de escrutinio, es posible que la próxima vez no tenga tanta suerte.

    También hubo una falta sobre Kolo Muani en la primera parte cuando corría hacia la portería, y las repeticiones mostraron que Gabriel solo tenía ojos para el jugador y no para el balón. En tiempo real, pareció más bien un choque normal, pero otro VAR podría no haber sido tan indulgente. La cuestión es que Gabriel simplemente estaría mejor jugando su juego natural en lugar de intentar ser demasiado inteligente.

    La única debilidad de Raya

    Tras el empate 2-2 del Arsenal ante el Wolverhampton, se culpó al portero David Raya por no comunicarse con Gabriel al intentar atrapar un último centro, lo que provocó que se le cayera el balón y Tom Edozie marcara tras un rebote en Riccardo Calafiori.

    Este fue el primer error de Raya que condujo a un gol esta temporada, y no es motivo de preocupación a largo plazo. Dentro de su área de seis yardas, el español es el mejor portero del mundo, atrapando centros a un ritmo increíble incluso en las áreas más concurridas.

    Lo más preocupante es la forma en que Raya encajó el primer gol en Molineux. El disparo de Hugo Bueno no llegó exactamente a la escuadra, pero aún así fue imposible de alcanzar para el portero. Raya no permite que le marquen muchos goles, pero suelen ser desde lejos. Con 1,83 m, es uno de los porteros más bajos de Europa y simplemente no tiene la envergadura necesaria para lidiar con los disparos lejanos tan bien como sus compañeros.

    Esto significa que, aunque el Arsenal es el mejor equipo defensivo, los rivales pueden penetrar su defensa sin siquiera llegar al área de 18 yardas. La derrota por 3-2 en casa ante el Manchester United en enero, en la que Patrick Dorgu y Matheus Cunha marcaron desde fuera del área, es otro ejemplo reciente. Esta es la única pega en el juego de Raya, pero es una que se puede explotar sin necesidad de desmontar al Arsenal.

    «Segundo otra vez»

    El Arsenal hizo bien en no dejar que el partido contra el Tottenham se convirtiera en un derbi de payasadas. Quizás fue una muestra de madurez el hecho de haber salido del campo del Wolverhampton con el rabo entre las piernas.

    Al final de ese encuentro en Molineux, los aficionados locales, cuyo equipo aún podría descender con un total de puntos récord, lanzaron una avalancha de cánticos de «segundos otra vez, ole ole». Lo mismo ocurrió una semana antes en Brentford. Es un sentimiento que ha acompañado a los jugadores y aficionados del Arsenal durante los últimos 12 meses, en su intento por evitar convertirse en el primer equipo de la historia de la máxima categoría inglesa en terminar subcampeón durante cuatro temporadas consecutivas.

    Si incluso el Wolves y el Brentford se regodean con la caída del Arsenal, el mensaje es claro: todos los equipos del país querrán impedir que los Gunners se proclamen campeones. Tienen que vivir con esa notoriedad y regodearse en ella, en lugar de dejar que les afecte.

    La actitud defensiva de Arteta

    La historia la escriben los ganadores, y los seguidores del Arsenal no querrán recordar cómo llegó su equipo al derbi del pasado fin de semana. Sin embargo, en la rueda de prensa previa al partido, Arteta parecía más irritable de lo habitual.

    El equipo de redes sociales del Wolverhampton había publicado un vídeo en TikTok burlándose del Arsenal por sus tácticas para perder tiempo poco antes del empate de Edozie. El vídeo se hizo viral en los días previos al partido contra el Tottenham, y se le preguntó a Arteta por su contenido y si lo había visto.

    «No», fue su respuesta, antes de añadir: «Lo que leí fue la rueda de prensa del entrenador Rob [Edwards] antes del partido y lo que dijo sobre nosotros y lo que me envió por mensaje. Él cree que somos, con diferencia, el mejor equipo de la liga. Eso me interesa mucho más que cualquier otra cosa que no sé quién publicó o lo que sea. Sobre todo porque no lo leo».

    Esta frase suscitó comparaciones con cuando Arteta afirmó que Luis Enrique y su cuerpo técnico le dijeron que el Arsenal era superior al París Saint-Germain en la semifinal de la Liga de Campeones de la temporada pasada, en la que el equipo francés se impuso por 3-1 en el global. «Mikel Arteta es un gran amigo, pero no estoy de acuerdo en absoluto», fue la réplica de Luis Enrique cuando le comunicaron los comentarios del entrenador de los Gunners.

    Opciones ofensivas del City

    El Arsenal llega al fin de semana con cinco puntos de ventaja sobre el Manchester City, aunque ha jugado un partido más que el equipo de Pep Guardiola. Ambos equipos han marcado el mismo número de goles (56), pero es difícil pensar que los Gunners tengan mejores opciones de ataque que sus rivales por el título.

    Erling Haaland sigue liderando la carrera por la Bota de Oro con 22 goles, mientras que Antoine Semenyo ocupa el tercer puesto con 13, tras haber marcado tres goles en la Premier League con el City desde que llegó procedente del Bournemouth. Por detrás de ellos, Phil Foden (siete) y el fichaje de verano Tijjani Reijnders (cinco) son los máximos goleadores, a pesar de no estar disfrutando de su mejor temporada, mientras que Rayan Cherki y Omar Marmoush están recuperando su mejor forma.

    La productividad del Arsenal sigue dependiendo en gran medida de las jugadas a balón parado, pero hay esperanzas de que el magnífico doblete de Viktor Gyokeres en Tottenham sea el momento que impulse al equipo en la recta final de la temporada, mientras que Bukayo Saka también ha recuperado el impulso tras marcar un gol en un papel más central en el partido contra el Wolves. Si Eberechi Eze pudiera marcar contra otros equipos además del Spurs y el Crystal Palace, también sería muy útil.

    ¿El Chelsea, el tónico perfecto?

    El próximo equipo que intentará descarrilar el desafío por el título del Arsenal es su rival londinense, el Chelsea, que no ha ganado ningún partido de la Premier League contra los Gunners desde agosto de 2021, cuando Romelu Lukaku marcó en su regreso al equipo azul. Sí, parece que fue hace una eternidad, ¿verdad?

    Siempre es un buen momento para el Arsenal jugar contra el Chelsea, pero también pueden verse favorecidos por las circunstancias recientes. La tarjeta roja de Wesley Fofana en el empate 1-1 del sábado contra el Burnley fue la octava de la temporada, mientras que el entrenador Liam Rosenior criticó a sus jugadores por «echar por tierra cuatro puntos» tras encajar un gol en los últimos minutos contra los Clarets y en su reciente empate 2-2 con el Leeds United. El estado de forma de Cole Palmer, al menos en el juego abierto y no desde el punto de penalti, sigue siendo motivo de preocupación. Si está en forma, podría ser titular en el Emirates Stadium por primera vez en su carrera. 

    El Chelsea podría buscar la revancha tras haber sido eliminado de las semifinales de la Carabao Cup por el Arsenal, pero es posible que simplemente no tenga los medios para conseguir un buen resultado en uno de los campos más difíciles de las últimas temporadas. Sobre el papel, esta es otra fantástica oportunidad para que los hombres de Arteta cojan impulso en un «gran partido» en el que son los grandes favoritos para ganar.

    Seamos realistas, en esta fase de la temporada, los resultados lo son todo.

