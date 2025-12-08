AFP
Neymar salva al Santos del descenso y genera dudas sobre su futuro tras lesión
Neymar ayuda a Santos a evitar el descenso con una victoria 3-0
Santos cerró su temporada con una contundente victoria 3-0 sobre Cruzeiro, asegurando su permanencia en la Serie A y evitando el descenso a la Serie B. Neymar volvió a ser protagonista, esta vez como creador de juego más que como goleador, tras haber marcado cinco tantos en los dos encuentros anteriores. El triunfo coronó un repunte tardío que llevó al club del peligro a la posición 12 con 47 puntos.
Desde el inicio, Santos controló el ritmo del partido ante una entusiasta afición en Vila Belmiro. Thaciano abrió el marcador y lo duplicó en los minutos 26 y 28, aprovechando las combinaciones fluidas impulsadas por Neymar y el ataque del equipo. Joao Schmidt sentenció el encuentro poco después del descanso con el tercer gol, asegurando la victoria y prácticamente garantizando la permanencia. Para Neymar, el partido representó la culminación de un tramo final de temporada jugado con gran esfuerzo físico, soportando un dolor persistente en la rodilla.
Neymar pone en duda su futuro en Santos
Tras la victoria por 3-0, Neymar compartió la carga física y emocional que soportó en el tramo final de la temporada: “Vine a ayudar de la mejor manera posible. Estas semanas han sido muy duras para mí. Agradezco a quienes estuvieron a mi lado para levantarme. Sin ellos, no habría podido jugar estos partidos por las lesiones y el problema en la rodilla. Ahora necesito descansar y luego me someteré a la cirugía de rodilla”.
Sobre su futuro, añadió: “No sé, de verdad. Necesito unos días para descansar, desconectar y luego decidir. Mi prioridad siempre será Santos”.
El fuerte final de temporada de Neymar restaura las esperanzas delSantos
El resurgir de Neymar en las últimas semanas llegó tras una temporada complicada, marcada por solo 19 apariciones debido a lesiones recurrentes que interrumpieron su ritmo, especialmente problemas de isquiotibiales. A pesar de sus dificultades físicas, su rendimiento a final de temporada —con tres goles y dos asistencias en dos partidos cruciales antes del duelo contra Cruzeiro— resultó decisivo en la ajustada lucha por la permanencia.
Su regreso a Santos en enero se presentaba como un regreso soñado, pero la presión aumentó con la irregularidad en su forma y estado físico. Un arrebato el mes pasado generó críticas, con acusaciones de que desestabilizaba al equipo en lugar de liderarlo. La narrativa cambió cuando el equipo necesitó un héroe, y Neymar respondió.
Sus actuaciones frente a Juventude y Sport devolvieron la esperanza en Vila Belmiro, demostrando que aún puede ser decisivo, incluso mientras se prepara para una cirugía de rodilla este invierno.
¿Sigue vivo el sueño de Neymar de conquistar la Copa del Mundo con Brasil?
Santos se enfrenta a un momento crítico, ya que el contrato de Neymar vence en pocas semanas y las negociaciones se complican por su próxima cirugía de rodilla. El club continuará en diálogo con sus representantes, pero cualquier nuevo acuerdo dependerá en gran medida de su recuperación y del estado físico que logre mantener a largo plazo. Aunque existe mutuo afecto, las circunstancias dificultan una resolución inmediata.
Además, la historia tiene otra dimensión: la ambición de Neymar de regresar a la selección brasileña para la Copa del Mundo 2026. El entrenador Carlo Ancelotti ha dejado abierta la posibilidad, afirmando que lo convocará si está lo suficientemente en forma para contribuir, lo que hace que una cirugía exitosa y una recuperación completa sean aún más cruciales. En los próximos meses se decidirá no solo su futuro en Santos, sino también el rumbo final de su carrera.
