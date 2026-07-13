Nápoles renueva a Antonio Vergara hasta 2031 con aumento salarial

El Nápoles está cercade renovar a Antonio Vergara. Hoy, la directiva y su entorno alcanzaron un acuerdo verbal para extender sucontrato hasta el 30 de junio de 2031.





Solo faltan detalles burocráticos, pues ambas partes coinciden en la voluntad. El club apuesta por este mediapunta, nacido en 2003, y recompensa su progresión con un nuevo contrato y un notable aumento salarial.





El nuevo contrato incluye un salario notablemente superior y bonificaciones por objetivos individuales y colectivos, reflejando la confianza del club en este joven talento italiano.



