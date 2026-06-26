Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
KYLIAN MBAPPE FRANCEGetty Images

Traducido por

Mundial 2026, Noruega-Francia EN DIRECTO

Noruega vs Francia
World Cup
Noruega
Francia

Sigue con nosotros en directo el gran duelo entre Haaland y Mbappé

Haaland frente a Mbappé, Odegaard frente a Olise: Noruega vs. Francia, encuentro que cierra el Grupo I del Mundial junto con Senegal-Irak. Ambas selecciones lideran con el mismo puntaje y buscan el primer lugar para un cruce más accesible en octavos. A Francia le basta el empate, pues su diferencia de goles (+5) es ligeramente mejor que la de Noruega (+4), por lo que Haaland y los suyos deben ganar para superar a los subcampeones mundiales.


Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando te suscribes a través de estos enlaces, recibimos una comisión.


  • GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS

    • Anuncios

  • EL MARCADOR

World Cup
Noruega crest
Noruega
NOR
Francia crest
Francia
FRA