Mundial 2026, Noruega-Francia EN DIRECTO

Haaland frente a Mbappé, Odegaard frente a Olise: Noruega vs. Francia, encuentro que cierra el Grupo I del Mundial junto con Senegal-Irak. Ambas selecciones lideran con el mismo puntaje y buscan el primer lugar para un cruce más accesible en octavos. A Francia le basta el empate, pues su diferencia de goles (+5) es ligeramente mejor que la de Noruega (+4), por lo que Haaland y los suyos deben ganar para superar a los subcampeones mundiales.





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