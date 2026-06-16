Mundial 2026, Francia-Senegal EN DIRECTO

Mundial de 2026

Francia-Senegal

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El segundo gran favorito al título debuta en elMundial 2026. Tras el tropiezo de España ante Cabo Verde y a la espera del debut de Argentina, campeona vigente, que esta noche a las 3:00 (hora italiana) se mide a Argelia, Francia, subcampeona de Didier Deschamps, abre su torneo a las 21:00 en la primera jornada del Grupo I, donde también están Noruega, con Haaland, e Irak, que jugarán a medianoche: Mbappé está a un gol de ser el máximo anotador de Francia y suma 12 en Mundiales, a solo 4 del récord de Klose. En el Meadowlands Stadium de East Rutherford se medirán a Senegal, que cuenta con Pape Thiaw y Sadio Mané, recordando el sorpresivo 2-1 de 2002. Sin embargo, los Bleus necesitan los tres puntos para asegurar el primer lugar en un grupo complicado.























