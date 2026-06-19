Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Traducido por

Mundial 2026: EE. UU. - Australia, EN DIRECTO

World Cup
USA vs Australia
USA
Australia

Sigue el partido de la segunda jornada del Mundial de 2026.

EstadosUnidos, anfitrión del Mundial, regresa al campo para medirse a Australia en un duelo de líderes del Grupo D con pleno de puntos. El ganador avanzará a la siguiente ronda tras solo dos partidos. Pulisic se pierde el encuentro, mientras que Balogun, candidato al título de goleo, será titular. Australia sorprendió al vencer a Turquía y busca seguir sorprendiendo.

  • GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS

    EE. UU.-Australia 0-0


    GOLES:


    GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS -

    • Anuncios

  • EL MARCADOR

    ESTADOS UNIDOS (4-2-3-1): Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pepi; Balogun. Seleccionador: Mauricio Pochettino.
    Suplentes: Turner, Brady, Trusty, Robinson, Arfsten, McKenzie, Scally, Reyna, Berhalter, Roldán, Aaronson, Wright, Weah, Zendejas.


    AUSTRALIA (3-4-3): Beach; Circati, Souttar, Burgess; Italiano, O’Neill, Okon-Engstler; Bos; Leckie, Touré, Velupillay. Seleccionador: Tony Popović.
    Suplentes: Ryan, Izzo, Degenek, Geria, Trewin, Behich, Herrington, Metcalfe, Devlin, Irvine, Hrustic, Mabil, Irankunda, Volpato, Yengi.


    AMONESTADOS -


    EXPULSADOS -


World Cup
USA crest
USA
USA
Australia crest
Australia
AUS