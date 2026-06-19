EstadosUnidos, anfitrión del Mundial, regresa al campo para medirse a Australia en un duelo de líderes del Grupo D con pleno de puntos. El ganador avanzará a la siguiente ronda tras solo dos partidos. Pulisic se pierde el encuentro, mientras que Balogun, candidato al título de goleo, será titular. Australia sorprendió al vencer a Turquía y busca seguir sorprendiendo.
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Mundial 2026: EE. UU. - Australia, EN DIRECTO
GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS
EE. UU.-Australia 0-0
GOLES:
GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS -
EL MARCADOR
ESTADOS UNIDOS (4-2-3-1): Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pepi; Balogun. Seleccionador: Mauricio Pochettino.
Suplentes: Turner, Brady, Trusty, Robinson, Arfsten, McKenzie, Scally, Reyna, Berhalter, Roldán, Aaronson, Wright, Weah, Zendejas.
AUSTRALIA (3-4-3): Beach; Circati, Souttar, Burgess; Italiano, O’Neill, Okon-Engstler; Bos; Leckie, Touré, Velupillay. Seleccionador: Tony Popović.
Suplentes: Ryan, Izzo, Degenek, Geria, Trewin, Behich, Herrington, Metcalfe, Devlin, Irvine, Hrustic, Mabil, Irankunda, Volpato, Yengi.
AMONESTADOS -
EXPULSADOS -