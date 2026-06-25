Mundial 2026: Ecuador-Alemania EN DIRECTO

Tercera jornada del Mundial 2026

Alemania-Ecuador

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La Alemania de Julian Nagelsmann jugará a las 22:00 en la tercera jornada del Grupo E ante Ecuador, dirigida por Sebastián Beccacece, en el Meadowlands Stadium de East Rutherford, Nueva York. Los alemanes, tras vencer a Curazao y Costa de Marfil, Los europeos, ya primeros del grupo tras vencer a Curazao y Costa de Marfil, jugarán el lunes 29 a las 22:30 contra el tercer clasificado de la primera ronda eliminatoria. Ecuador necesita ganar para superar a los marfileños y quedar segundo o, al menos, sumar cuatro puntos y aspirar al tercer puesto que podría llevarles a la siguiente fase.











