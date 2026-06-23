Bergvall es un «centrocampista moderno» que combina técnica, intensidad y capacidad de conducir el balón. Mide 188 cm y aúna fuerza y movilidad, lo que le permite cumplir varias funciones en el centro del campo. En el Milan de Amorim podría cumplir tres roles: como mediocampista de construcción junto a un compañero más posicional, como mediocampista “box-to-box” para explotar espacios y como mediocampista encargado de presionar e impulsar las transiciones.



