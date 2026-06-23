Primero, el Mundial con Suecia; después, un nuevo reto profesional. Lucas Bergvall tiene claro su camino. El jugador, nacido en 2006,quiere dejar el Tottenham para tener más continuidad y un proyecto que lo potencie como centrocampista central.
Traducido por
Milán vigila a Bergvall: quiere dejar el Tottenham este verano, y este es su precio
EL MILÁN ESTÁ INTERESADO
En las primeras conversaciones entre Amorim y el equipo estratégico formado por Almstadt y Gardiner también surgió el perfil del centrocampista sueco Bergvall. Para el Milan, se trataría de un perfil que encaja perfectamente con la estrategia del club: un joven talento, con buena experiencia en escenarios importantes y con un margen de crecimiento realmente notable.
CARACTERÍSTICAS
Bergvall es un «centrocampista moderno» que combina técnica, intensidad y capacidad de conducir el balón. Mide 188 cm y aúna fuerza y movilidad, lo que le permite cumplir varias funciones en el centro del campo. En el Milan de Amorim podría cumplir tres roles: como mediocampista de construcción junto a un compañero más posicional, como mediocampista “box-to-box” para explotar espacios y como mediocampista encargado de presionar e impulsar las transiciones.
¿CUÁNTO CUESTA?
El Tottenham invirtió unos 8,5 millones de libras para ficharlo del Djurgardens, y tras su etapa de crecimiento en Inglaterra, el valor de Bergvall ha aumentado. Se pide 40 millones de euros, aunque una oferta cercana a 30 millones podría abrir las negociaciones, ya que cada vez es más prescindible para De Zerbi.