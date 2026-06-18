Tras el fracaso de la llegada de Markus Krosche como director deportivo, el Milan reabre la búsqueda de un nuevo director técnico que respalde la elección de Rubén Amorim como entrenador. El club rossonero se encuentra ante una situación insólita: ha recibido varios rechazos y debe apresurarse, pues el 12 de julio arranca la pretemporada. El Diavolo ya acumula un retraso considerable.
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Milán: tras la decepción con Krosche y Hardung, llegan Boto y Kehl
NOVEDADES
José Boto, portugués como Amorim y con pasado en el Benfica junto al nuevo técnico del Milan, es un candidato de peso que ha surgido en las últimas horas. Actualmente trabaja en el Flamengo y cuenta con experiencia en clubes como Shakhtar, PAOK y Osijek.
Destaca por descubrir talentos antes de su explosión. Como ojeador, es referencia de su generación y ha trabajado en Shakhtar, PAOK y Osijek.
También figura Sebastian Kehl, quien hace tres meses dejó el Borussia Dortmund y comparte la visión de Krosche. Nacido en 1980 en Fluida (Alemania), su perfil podría encajar en el Milan. Según La Gazzetta dello Sport, la lista incluye a Jason Ayto, ex del Brighton, propuesto también por un intermediario.
VUELVEN A ESTAR DE MODA
A sus 31 años (nació en 1995), Devin Özek ya tiene una trayectoria notable. El Milan lo ve como posible director deportivo. Con el Bayer Leverkusen ganó un título y llegó a la final de la Europa League, y en el Fenerbahce conquistó la Supercopa y terminó segundo, a solo tres puntos del Galatasaray. El Milan lo estudia desde hace semanas: ha habido contactos informales.
Ramón Planes sigue en liza, propuesto por Zlatan Ibrahimovic al inicio del proceso. Hace diez días se interrumpieron los contactos, así que aún se desconoce si el Milan apostará de nuevo por el directivo español.