José Boto, portugués como Amorim y con pasado en el Benfica junto al nuevo técnico del Milan, es un candidato de peso que ha surgido en las últimas horas. Actualmente trabaja en el Flamengo y cuenta con experiencia en clubes como Shakhtar, PAOK y Osijek.





Destaca por descubrir talentos antes de su explosión. Como ojeador, es referencia de su generación y ha trabajado en Shakhtar, PAOK y Osijek.





También figura Sebastian Kehl, quien hace tres meses dejó el Borussia Dortmund y comparte la visión de Krosche. Nacido en 1980 en Fluida (Alemania), su perfil podría encajar en el Milan. Según La Gazzetta dello Sport, la lista incluye a Jason Ayto, ex del Brighton, propuesto también por un intermediario.



