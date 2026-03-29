Milán, lo que se sabe sobre la lesión de rodilla de Rabiot

Una noticia que mantiene en vilo a todo el entorno y al mundo del Milan. A lo largo del día de hoy, Adrien Rabiot no ha participado en la sesión de entrenamiento habitual junto al resto de sus compañeros durante la concentración con la selección francesa, debido a un golpe en la rodilla que le impedirá disputar el partido amistoso contra Colombia, que se disputará en Maryland a las 21:00 horas.

El centrocampista francés permanecerá en reposo tras el golpe sufrido en la rodilla y luego podrá regresar a Milán para evaluar con exactitud cuál es su estado real.