Ruben Amorim tiene claras sus ideas de juego para el Milan y los jugadores que se ajustan a su filosofía. Hay sintonía con el propietario, Gerry Cardinale, y los primeros movimientos del mercado lo confirman. En la primera fase, el club de la via Aldo Rossi ha anunciado la llegada de Gonçalo Ramos, procedente del PSG, y negocia el fichaje de Mario Gila, de la Lazio. Después, el grupo estratégico buscará colocar en el mercado a quienes no encajen en los planes. Destacan Loftus-Cheek y Tomori, con contrato hasta 2027.
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Milán: el Coventry pregunta por Loftus-Cheek y Tomori
ENCUESTA DE COVENTRY
Frank Lampard conoce bien a Fikayo Tomori y Ruben Loftus-Cheek, a quienes entrenó en el Coventry. El técnico del recién ascendido a la Premier League pidió a su club que consulte al Milan sobre las condiciones de salida de los dos futbolistas ingleses. El contacto entre ambas partes ocurrió a finales de la semana pasada.
NO SOLO COVENTRY
En pocos meses, la situación de Tomori en el Milan pasó de la renovación a la venta. La temporada pasada, con la confianza de Allegri, el club inició la prórroga de su contrato, pero el acuerdo no se concretó tras la ausencia de la Champions. Ahora, cinco años después de llegar del Chelsea, Fikayo sabe que es hora de marcharse. Tiene varios pretendientes en la Premier League, como Loftus-Cheek, y el Coventry ya se ha interesado de forma concreta.
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