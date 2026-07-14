El nuevo Milan de Ruben Amorim se entrena en Milanello para la temporada 2026/2027. Con lesionados, jugadores de vacaciones y los que aún están en el Mundial, el plantel aún no está completo. Mientras llegan las estrellas, el exjugador del Manchester United aprovecha para probar a jóvenes como Comotto, Ossola, Cissè, Camarda, Guernier y Kostic.
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Milán, de Ramos a Pulisic: el calendario de regreso de los internacionales
EL PROGRAMA DE REGRESOS A MILANELLO
Sky Sport ha publicado el calendario de regreso de los jugadores ausentes:
Estupinan: 24 de julio en Milanello
; Giménez y Pulisic: 29 de julio en Milanello (lesionados
); GonçaloRamos y Leão: 29 de julio en Perth
; DeWinter, Jashari y Saelemaekers: 2 de agosto en Perth
; Maignan y Rabiot: 12 de agosto en Milanello.
Maignan y Rabiot, que esta noche jugarán la semifinal contra España, regresarán a mediados de agosto, ya que disputarán una final. Aún se desconoce si será la final principal o la del tercer y cuarto puesto, pero su vuelta coincidirá con la primera jornada de Liga, el 23 de agosto a las 20:45, con el Torino-Milan.
Giménez y Pulisic, lesionados en el Mundial, regresarán a finales de julio para recuperarse en Milanello. El resto se irá incorporando durante el viaje a Australia para los amistosos. El caso de Modric es distinto: está sin contrato, pero si renueva con el Milan, como parece, regresará a finales de julio.
CALENDARIO DE PARTIDOS AMISTOSOS Y CONVOCATORIA ACTUAL
Celtic-Milán: sábado 25 de julio, Celtic Park, Glasgow. Milán-Inter: miércoles 5 de agosto, Optus Stadium, Perth
. Chelsea-Milán: domingo 9 de agosto, Gelora Bung Karno Stadium, Indonesia
. Manchester United-Milán: sábado 15 de agosto, Tarczynski Arena, Breslavia.
PORTEROS: Bouyer, Pittarella, Terracciano P., Torriani
. DEFENSAS: Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlović, Terracciano F., Tomori
CENTROCAMPISTAS: Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ossola, Ricci
DELANTEROS: Camarda, Chukwueze, Cissè A., Guernier, Kostić, Nkunku, Yahya Idrissi
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