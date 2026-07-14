Milán, de Ramos a Pulisic: el calendario de regreso de los internacionales

Sky Sport ha publicado el calendario de regreso de los jugadores ausentes:





Estupinan: 24 de julio en Milanello

; Giménez y Pulisic: 29 de julio en Milanello (lesionados

); GonçaloRamos y Leão: 29 de julio en Perth

; DeWinter, Jashari y Saelemaekers: 2 de agosto en Perth

; Maignan y Rabiot: 12 de agosto en Milanello.

Maignan y Rabiot, que esta noche jugarán la semifinal contra España, regresarán a mediados de agosto, ya que disputarán una final. Aún se desconoce si será la final principal o la del tercer y cuarto puesto, pero su vuelta coincidirá con la primera jornada de Liga, el 23 de agosto a las 20:45, con el Torino-Milan.

Giménez y Pulisic, lesionados en el Mundial, regresarán a finales de julio para recuperarse en Milanello. El resto se irá incorporando durante el viaje a Australia para los amistosos. El caso de Modric es distinto: está sin contrato, pero si renueva con el Milan, como parece, regresará a finales de julio.