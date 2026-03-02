Getty Images Sport
Traducido por
Micky van de Ven, «en declive», criticado y explicándole por qué el mal rendimiento del Tottenham podría costarle un gran traspaso este verano
La carga del brazalete se agrava a medida que aumentan los temores de descenso de los Spurs
El jugador de 24 años recibió el brazalete de capitán en ausencia del sancionado Cristian Romero, pero no logró estabilizar el barco y el equipo de Igor Tudor cayó derrotado por 2-1 ante el Fulham el domingo. La derrota prolonga la mala racha del equipo del norte de Londres, que se queda en el puesto 16, mucho más cerca de la zona de descenso que de los puestos europeos.
- Getty Images Sport
El liderazgo de Van de Ven, cuestionado
El exdelantero del Chelsea Tony Cascarino ha sido especialmente crítico con las últimas actuaciones del defensa, sugiriendo que «eludió» la responsabilidad de liderar una zaga inexperta y que «se quedó en primera marcha». En Craven Cottage, Van de Ven estuvo flanqueado por el joven Archie Gray y el central suplente Radu Dragusin, pero no logró proporcionar la organización necesaria para detener el ataque de los Cottagers.
«Romero ha sido el blanco de las críticas por la débil defensa del Tottenham Hotspur esta temporada, debido a sus acciones imprudentes y temerarias como capitán, pero su suspensión ha dejado al descubierto a Micky van de Ven, que es igual de culpable», señaló Cascarino en su columna para The Times. Añadió: «Con el central argentino sancionado tras su segunda tarjeta roja de la temporada, contra el Manchester United, el brazalete ha pasado a manos de Van de Ven en su ausencia. Contra el Arsenal, Bukayo Saka le superó con demasiada facilidad en múltiples ocasiones, y viéndole en Craven Cottage, donde los Spurs perdieron ante el Fulham el domingo, no podía creer que estuviera viendo la actuación de un capitán».
La comparación con Van Dijk
Los críticos han establecido paralelismos entre Van de Ven y su compatriota Virgil van Dijk durante sus últimos días en el Southampton. Aunque Van de Ven ha parecido esforzarse en la defensa del Tottenham, se teme que ya tenga la vista puesta en una posible salida en verano. Cascarino advirtió que esta actitud podría ser una señal de alarma para los clubes más importantes del mundo, que esperan que sus defensas sean líderes naturales.
Reflexionando sobre la situación, Cascarino dijo: «La situación me recuerda a las críticas que recibió Virgil van Dijk, compatriota de Van de Ven, antes de su traspaso al Liverpool. Era claramente un defensa de gran calidad en el Southampton, pero se le acusaba de jugar en piloto automático y de no estar lo suficientemente a prueba en un equipo menor. Van Dijk demostró que tenía más que ofrecer tras el traspaso, pero Van de Ven tiene que estar a la altura de las circunstancias ahora, con el Tottenham en muy mala forma y con una defensa muy débil».
- Getty Images Sport
¿Los sueños de transferencia en peligro?
A pesar de las críticas, algunos siguen creyendo que un cambio de aires es necesario para que el exjugador del Wolfsburgo alcance su máximo potencial. El exinternacional holandés Eljero Elia afirmó recientemente que «le conviene a su carrera pasar del Tottenham a los grandes equipos» después del próximo Mundial. Sin embargo, si su rendimiento sigue siendo mediocre, Cascarino advierte además que esos «grandes equipos» podrían buscar refuerzos defensivos en otra parte.
Por ahora, la atención sigue centrada en un Tottenham que parece haber perdido la confianza. Al evaluar los estragos de la derrota ante el Fulham, el entrenador interino Igor Tudor fue brutalmente honesto sobre el estado de su plantilla. Tudor declaró a Sky Sports: «Hay grandes problemas aquí. Nos faltó de todo. No se trata solo de un gol o un error. Cuando juegas en este club, esperas un nivel de lucha y calidad que hoy no se ha visto por ningún lado. Estamos pasando por un momento difícil y tenemos que mirarnos a nosotros mismos».
Anuncios