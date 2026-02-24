Michael Carrick ofrece información actualizada sobre Lisandro Martínez después de que el defensa del Manchester United se perdiera la victoria ante el Everton por una nueva lesión

En declaraciones a Sky Sports antes del partido, Carrick confirmó que el exjugador del Ajax había sufrido un nuevo problema físico durante la semana de entrenamiento: «Sí, por desgracia, ha tenido un pequeño problema durante la semana. No parece nada grave, pero estamos trabajando en ello, así que no estará disponible esta noche. Obviamente, Licha [Martínez] lo ha hecho muy bien para nosotros, y es una pena. Pero Leny [Yoro] entró y lo hizo especialmente bien en el West Ham, así que Leny entra y trataremos de seguir adelante».

El entrenador interino se mostró cauteloso a la hora de gestionar las expectativas, pero se mantuvo optimista y afirmó que el contratiempo no sería duradero. La decisión del entrenador de alinear a Yoro junto a Harry Maguire acabó suavizando cualquier fisura defensiva inmediata, ya que los Red Devils mantuvieron una vital portería a cero, la primera en un partido fuera de casa de la Premier League en casi un año.