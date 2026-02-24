Getty Images Sport
Traducido por
Michael Carrick ofrece información actualizada sobre Lisandro Martínez después de que el defensa del Manchester United se perdiera la victoria ante el Everton por una nueva lesión
Martínez ausente en la victoria del Manchester United
La victoria en Merseyside se aseguró gracias a un gol en los últimos minutos de Benjamin Sesko, lo que supone una racha extraordinaria que ha permitido al United sumar 16 puntos de los 18 posibles desde que Carrick tomó las riendas del equipo. Sin embargo, la pérdida de Martínez, que ha sido un pilar del once inicial desde que regresó de una lesión de ligamento cruzado anterior, amenazó con eclipsar el rendimiento del equipo. Fuentes del United confirmaron que el defensa sufre un problema en la pantorrilla que podría mantenerlo fuera de juego hasta dos semanas, lo que le haría perderse el próximo partido contra el Crystal Palace.
- Getty Images Sport
Carrick explica la ausencia de Martínez.
En declaraciones a Sky Sports antes del partido, Carrick confirmó que el exjugador del Ajax había sufrido un nuevo problema físico durante la semana de entrenamiento: «Sí, por desgracia, ha tenido un pequeño problema durante la semana. No parece nada grave, pero estamos trabajando en ello, así que no estará disponible esta noche. Obviamente, Licha [Martínez] lo ha hecho muy bien para nosotros, y es una pena. Pero Leny [Yoro] entró y lo hizo especialmente bien en el West Ham, así que Leny entra y trataremos de seguir adelante».
El entrenador interino se mostró cauteloso a la hora de gestionar las expectativas, pero se mantuvo optimista y afirmó que el contratiempo no sería duradero. La decisión del entrenador de alinear a Yoro junto a Harry Maguire acabó suavizando cualquier fisura defensiva inmediata, ya que los Red Devils mantuvieron una vital portería a cero, la primera en un partido fuera de casa de la Premier League en casi un año.
Aumenta la lista de lesionados en Old Trafford
Martínez se une a una abarrotada sala de tratamiento en Carrington, con el United ya mermado en varias áreas clave. El fichaje veraniego Matthijs de Ligt sigue siendo una ausencia notable debido a un persistente problema de espalda, mientras que Mason Mount y Patrick Dorgu tampoco están disponibles para ser seleccionados. El momento es especialmente cruel para Martínez, que había disputado 15 partidos consecutivos en todas las competiciones desde su regreso en noviembre, tras una devastadora lesión del ligamento cruzado anterior hace 12 meses.
El historial de contratiempos físicos del argentino está empezando a preocupar a los fieles seguidores del United, ya que anteriormente se sometió a una operación por una fractura en el pie en 2023. Aunque la evaluación inicial de Carrick sugiere que el problema actual en la pantorrilla es leve, el equipo médico será cauteloso a la hora de apresurar el regreso de un jugador que ha pasado tanto tiempo fuera de los terrenos de juego recientemente. Con la carrera por la clasificación para la Liga de Campeones cada vez más reñida, perder a un líder del calibre de Martínez durante cualquier periodo de tiempo sigue siendo un duro golpe para la estabilidad defensiva del club.
- AFP
El United sigue invicto bajo la dirección del entrenador interino.
A pesar de las lesiones, la era Carrick sigue desafiando a los críticos, ya que el United muestra una resistencia que a menudo le faltaba al principio de la temporada. El gol decisivo del lunes por la noche lo marcó el suplente Sesko, que se ha labrado una reputación como especialista en los últimos minutos bajo la actual dirección técnica. Los tres puntos sitúan al United por delante de sus rivales Chelsea y Liverpool en la tabla, lo que da un tono positivo de cara a un ajetreado calendario en marzo, que incluye un viaje a St James' Park para enfrentarse al Newcastle.
La actuación del joven portero Senne Lammens también fue elogiada, ya que el guardameta belga realizó varias paradas de clase mundial para mantener la estrecha ventaja. El United espera ahora la visita del Crystal Palace al Old Trafford este domingo, aunque se espera que vuelva a contar con la baja de Martínez. La temprana eliminación del club de la FA Cup tiene su lado positivo, ya que ofrece un largo descanso de 11 días a mediados de marzo, lo que debería permitir a la plantilla del primer equipo, incluido Martínez, disponer del tiempo necesario para recuperar la forma física de cara al sprint final de la temporada.
Anuncios