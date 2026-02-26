¡Más lesiones para el Barcelona! Frenkie de Jong se enfrentará a seis semanas de baja tras su último contratiempo

El jugador de 28 años sufrió una lesión en el tendón de la corva el jueves y ahora se enfrenta a un largo periodo de baja. Es un golpe devastador para un jugador que recientemente reafirmó su compromiso con el gigante catalán, y este contratiempo llega en el peor momento posible para el Barcelona. Ahora que la temporada entra en su fase más crítica en las competiciones nacionales y europeas, Flick se encuentra con un quebradero de cabeza táctico que resolver en el centro del campo.

El Barcelona confirmó que De Jong estará seis semanas de baja en un comunicado: «El jugador del primer equipo Frenkie de Jong sufrió una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha durante el entrenamiento de esta mañana. Las pruebas médicas han confirmado que el periodo de recuperación previsto será de aproximadamente cinco a seis semanas».