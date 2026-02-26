Getty Images Sport
Traducido por
¡Más lesiones para el Barcelona! Frenkie de Jong se enfrentará a seis semanas de baja tras su último contratiempo
De Jong se enfrenta a seis semanas de baja por una rotura muscular.
El jugador de 28 años sufrió una lesión en el tendón de la corva el jueves y ahora se enfrenta a un largo periodo de baja. Es un golpe devastador para un jugador que recientemente reafirmó su compromiso con el gigante catalán, y este contratiempo llega en el peor momento posible para el Barcelona. Ahora que la temporada entra en su fase más crítica en las competiciones nacionales y europeas, Flick se encuentra con un quebradero de cabeza táctico que resolver en el centro del campo.
El Barcelona confirmó que De Jong estará seis semanas de baja en un comunicado: «El jugador del primer equipo Frenkie de Jong sufrió una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha durante el entrenamiento de esta mañana. Las pruebas médicas han confirmado que el periodo de recuperación previsto será de aproximadamente cinco a seis semanas».
- Getty Images Sport
Los partidos que De Jong se perderá
De Jong se perderá ahora una exigente serie de partidos. El centrocampista se perderá algunos encuentros clave, incluida la decisiva vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. Además, no estará disponible para los dos partidos de los octavos de final de la Liga de Campeones, en los que el Barça se enfrentará al París Saint-Germain o al Newcastle United. En La Liga, el Blaugrana tendrá que afrontar complicados encuentros contra el Villarreal, el Athletic Club, el Sevilla y el Rayo Vallecano sin su principal creador de juego.
Un importante revés táctico para Hansi Flick
Esta lesión supone un importante revés para Flick. Por primera vez en meses, con la excepción de Andreas Christensen y Gavi, el entrenador tenía todas las cartas sobre la mesa. El vacío dejado por De Jong es especialmente frustrante porque llega justo cuando el equilibrio del centro del campo del equipo empezaba a parecer perfecto tras el regreso de Pedri. De Jong había recuperado recientemente su mejor forma y había marcado su primer gol de la temporada en la victoria por 3-0 del domingo sobre el Levante, pero ese impulso se ha visto interrumpido de forma abrupta.
Antes del regreso de Pedri contra el Levante, a De Jong se le había pedido que asumiera una enorme carga defensiva y creativa. A menudo actuaba como pivote solitario, apoyado por Fermín López y Dani Olmo, al tiempo que ayudaba a jóvenes talentos como Marc Bernal. Cuando Bernal jugaba como centrocampista más posicional, De Jong tenía libertad para avanzar hacia zonas más adelantadas, un papel que se adaptaba a su perfil físico y a su capacidad para llevar el balón. Ahora, Flick debe reevaluar toda su configuración justo cuando el equipo estaba desarrollando una identidad clara y un estilo de juego fluido.
- AFP
Gestionar la carga de trabajo sin el holandés
El regreso de Pedri debía ser la mejor noticia posible para el capitán del Barcelona, ya que ambos han demostrado en numerosas ocasiones una compenetración telepática sobre el terreno de juego. Con De Jong fuera de combate durante las próximas seis semanas, la presión recae ahora sobre los hombros del héroe español. Flick se enfrenta a un delicado equilibrio, sobre todo teniendo en cuenta que Pedri acaba de regresar tras un mes de baja por lesión y no se espera que juegue todos los minutos de todos los partidos.
La flexibilidad táctica de Flick se pondrá a prueba ahora como nunca antes. La ausencia de De Jong deja al equipo sin su mejor jugador de transición y su principal fuente de progresión del balón. Opciones como Marc Casado y el versátil Eric García pueden ser reclutadas para llenar el vacío, pero ninguna ofrece la combinación única de resistencia a la presión y cobertura defensiva que proporciona el holandés.
Anuncios