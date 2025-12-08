Mario Balotelli confiesa su peor sensación mientras se adaptaba al Manchester City

La llegada de Mario Balotelli al Manchester City en 2010 estuvo rodeada de enormes expectativas, pero el joven italiano pronto descubrió que adaptarse al fútbol inglés y al exigente régimen de entrenamiento del City sería mucho más difícil de lo que había imaginado. Proveniente del Inter de Milán, donde los entrenamientos eran más estructurados y técnicos, Balotelli se sintió abrumado por la intensidad física que requería su nuevo club. Sus primeros días estuvieron marcados por el cansancio extremo, el desconcierto y la incredulidad ante lo diferente de su nuevo entorno.

El delantero ha recordado una de sus primeras sesiones de entrenamiento, admitiendo que el ritmo lo dejó mareado, con náuseas y sin aliento. Reconoció que rara vez había experimentado una exigencia semejante y que le costaba mantenerse al ritmo implacable de sus compañeros.

Para un jugador de apenas 20 años, la diferencia entre la Serie A y la Premier League quedó patente, y explicaba por qué su adaptación al fútbol inglés tardó más de lo esperado. Aunque poseía un talento extraordinario, el choque físico y táctico del enfoque del City complicó su integración. Estas dificultades iniciales formaron parte de la turbulencia que caracterizó sus años en Manchester antes de su salida en 2013.