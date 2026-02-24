Lothar Matthäus califica a Harry Kane como «el segundo David Beckham» en una contundente respuesta a los rumores sobre el traspaso del delantero del Bayern de Múnich

La leyenda del Bayern Matthaus confía en que se llegará a un acuerdo, según declaró en el programa Sky90 – die Fußballdebatte: «Ahora está ganando un título tras otro, algo que no logró antes en Inglaterra. Por lo tanto, no veo ninguna razón por la que Harry Kane deba abandonar este club o su entorno. Su contrato se renovará. Estoy seguro de ello».

Matthaus continuó advirtiendo a Kane que «el césped no siempre es más verde al otro lado»: «Sabe lo que tiene en su entrenador (Vincent Kompany) y le devuelve la confianza que este le da. Juega en un equipo que funciona. ¿Quién sabe si brillaría en otro sitio? ¿Quién sabe si podría jugar tan bien en otro sitio como lo hace aquí con Kompany?».

También se ha aconsejado al Bayern que haga todo lo posible para evitar que Kane se marche, ya que se ha convertido en un sueño para el marketing, con comparaciones entre los capitanes de Inglaterra del presente y del pasado no muy lejano.

Matthaus añadió sobre las similitudes de Kane con una leyenda del Manchester United y de los Tres Leones: «Es una marca global, es el segundo Beckham porque todo el mundo lo conoce. No tiene detractores, ni en Fráncfort ni en Dortmund».