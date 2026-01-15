Podría considerarse que ha llevado esa mentalidad al extremo, sin que nadie cuestione su esfuerzo mientras tomaba un descanso para ir al baño. Ibrahimovic fue, sin embargo, un intérprete que dio el 100 por ciento en todo momento.

Eso significa nunca holgazanear o inventar una excusa para evitar el trabajo duro. Preferiría avergonzarse a sí mismo y terminar en una situación extraña antes que tomar atajos y dejar preguntas abiertas sobre si podría haberse esforzado más.

Esa forma de abordar la vida y el fútbol profesional permitió a Ibrahimovic permanecer al más alto nivel hasta retirarse con el AC Milan a la edad de 41 años. Pasará a la historia como uno de los mejores delanteros de su generación, con grandes honores recogidos en los Países Bajos, Italia, España e Inglaterra, mientras también pasaba tiempo en la MLS con el LA Galaxy.