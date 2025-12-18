¡Lionel Messi vs Lamine Yamal! La FIFA confirma la Finalissima en Catar entre Argentina y España

España y Argentina han confirmado que se enfrentarán en la Finalissima, con el duelo intercontinental programado para el próximo 27 de marzo en el Estadio Lusail de Catar. El partido reunirá a los actuales campeones de Europa y a los monarcas de la Copa América en un encuentro de exhibición que, con el paso del tiempo, se ha consolidado como uno de los eventos más prestigiosos del calendario internacional fuera de la Copa del Mundo.

El compromiso marcará la cuarta edición histórica de la Finalissima, aunque será apenas la segunda que se dispute en lo que va de este siglo. Argentina llega como campeona defensora tras imponerse 3-0 a Italia en Wembley en 2022. En ediciones anteriores del certamen, Francia derrotó a Uruguay en 1985, mientras que la Albiceleste venció a Dinamarca en la tanda de penales en 1993.

Más allá de la disputa por el trofeo, el encuentro ha capturado la atención mundial por las historias individuales que lo rodean. El partido representará el primer enfrentamiento a nivel absoluto entre Lamine Yamal, la joven joya del Barcelona, y Lionel Messi, capitán de la selección argentina, en un duelo cargado de simbolismo que enfrenta al presente y al futuro del fútbol internacional.